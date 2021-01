publié le 18/01/2021 à 10:35

Au printemps dernier, durant le 1er confinement, Jean-Jacques Annaud avait choisi RTL pour annoncer son nouveau projet événement : un film consacré à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Depuis, RTL vous fait vivre ce projet à la manière d'un feuilleton. En juillet, c'était un repérage avec le réalisateur à la Cathédrale d'Amiens. Ce 18 janvier, c'est la préparation du tournage.

Et l'horloge tourne : Jean-Jacques Annaud passera derrière la caméra le 7 mars prochain. Tournage de 10 semaines dans certaines vraies cathédrales comme Amiens, Bourges ou Sens qui ont des architectures comparables à Notre-Dame mais l'essentiel se fera en studio. Deux sites ont été retenus : Bry-sur-Marne pour les extérieurs et la Cité du cinéma à Saint-Denis où 3 immenses plateaux recréeront les scènes de brasier de cette terrible nuit du 15 au 16 avril 2019.

C'est aussi à Saint-Denis que la production a installé ses bureaux et c'est là que Jean-Jacques Annaud et ses équipes travaillent sur les décors de la cathédrale : en virtuel, (un peu) mais surtout, (beaucoup), en vrai.

Exclu @LVT_RTL à 9h sur @RTLFrance : visite des ateliers décors de @JJAnnaud à la @citeducinema avant le début du tournage du film événement @PatheFilms sur l’incendie de #NotreDameDeParis pic.twitter.com/zkm3lp9uEz — Stéphane Boudsocq (@Stephbou08) January 18, 2021

Essayer de maîtriser le feu

Reconstruire pour mieux détruire : c'est tout l'enjeu du film avec un élément instable et dangereux qu'il faut essayer de maîtriser : le feu. On entend le bruit de l'atelier de ferronnerie qui construit notamment des machines capables d'envoyer des braises et des flammèches à 30 mètres de haut. Juste à côté la menuiserie où les futurs faux piliers de la cathédrale sont sculptés, plus loin l'atelier où l'on moule des blocs de pierre plus vrais que nature. Il faut penser au moindre petit détail comme au très gros élément de décor : exemple, les cloches de Notre-Dame, sauvées du désastre de l'incendie. Là aussi, une équipe s'emploie à la récréer à l'identique ou presque !

On connaît l'appétit de Jean-Jacques Annaud pour les histoires hors normes : de La guerre du feu à Stalingtrad en passant par L'ours ou 7 ans au Tibet, il l'a maintes fois prouvé à l'écran. Mais là, on a presque l'impression qu'il attend ce tournage avec une sorte de gourmandise. Et c'est vrai, car l'incendie de Notre-Dame est à la fois une tragédie et un spectacle unique. Nous avons tous, lui aussi, encore dans les yeux les images hallucinantes des flammes dévorant ce pan entier du patrimoine mondial.

Un tournage gigantesque

Jean-Jacques Annaud a tout lu, tout vu, rencontré les pompiers, le clergé et son obsession c'est de ne rien trahir, donc de recréer la cathédrale le plus fidèlement possible et notamment dans les scènes de fournaise et d'effondrement. Alors pour tout cela, il fallait donc un ou des studios capables d'accueillir un tournage aussi gigantesque, (le film est budgété au-delà des 30 millions d'euros avec une équipe de 200 personnes), mais Jean-Jacques Annaud a eu bien du mal à trouver.



Soyons fiers car, Notre-Dame brûle, (titre de travail actuel), sera un film français, réalisé par un Français avec un casting français composé d'acteurs peu connus. Sortie prévue au printemps 2022. Dans le prochain épisode, nous vous emmènerons avec Jean-Jacques Annaud dans les flammes, au cœur des scènes les plus impressionnantes