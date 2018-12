A La Bonne Heure avec Jean-Jacques Annaud

publié le 05/12/2018 à 12:30

Depuis le début des années 80, il a été l'auteur de grands classiques du cinéma comme La Guerre du feu (1981), Le nom de la Rose (1986), L’Ours (1988), sans oublier la série événement La vérité sur l’affaire Harry Quebert actuellement diffusée sur TF1... Aujourd'hui, Jean-Jacques Annaud revient sur son parcours dans un livre intitulé Une vie pour le cinéma aux éditions Grasset, et disponible depuis le 31 octobre dernier.



Dans cet ouvrage co-écrit avec la journaliste Marie-Françoise Leclère, le cinéaste oscarisé se confie sur sa vie d'homme, raconte les moments forts de sa carrière et dévoile les anecdotes ainsi que des secrets sur les coulisses de ses tournages.

"Une vie pour le cinéma" de Jean-Jacques Annaud (Grasset)

"Il n’y a de grandes œuvres d’art qu’à l’ombre d’un grand rêve". Jean-Jacques Annaud avait fixé le sien dès l’âge de 9 ans, quand il a annoncé à sa mère qu’il serait cinéaste ou rien. Aujourd’hui, l’objectif est atteint et certains de ses films ont fait rêver des millions de spectateurs dans le monde.



Une vie pour le cinéma revient, à la première personne, sur ce parcours étonnant. On y découvre un gamin rêveur issu d’un milieu modeste, un bourreau de travail, un homme d’audace et de passion qui, quels que soient les événements, heureux ou non, ne s’est jamais perdu de vue.

Technicien hors pair, toujours à l’affût de nouvelles technologies, après ses études de cinéma et une licence de lettres, le réalisateur a fait ses premières armes dans la publicité dont il deviendra une des stars avec près de 500 spots à son actif.



Mais en chemin, Jean-Jacques Annaud n’a pas oublié son ambition, le "grand cinéma". Ce sera en 1976 avec La victoire en chantant, un premier film qui lui vaut l’oscar de meilleur film étranger. Dès lors, tous ses projets le conduiront aux quatre coins du monde. Seul compte le sujet, qu’il aime universel. Résultat : il est sans conteste le plus international et le plus célèbre des réalisateurs français.



Le cinéaste de 75 ans est aussi un remarquable directeur d’acteurs. Il a su capter le talent des plus grands, de Patrick Dewaere à Sean Connery, de Ed Harris à Jude Law, de José Garcia à Brad Pitt mais aussi de Rachel Weisz à Patrick Dempsey. Il a également révélé nombre de jeunes comédiens inconnus comme Ron Perlman qu’il a employé 3 fois.



Dans ce livre plein d’anecdotes, on y découvre les secrets, les exigences et les folies de la fabrique du cinéma. En se racontant, Jean-Jacques Annaud écrit ici un chapitre de l’histoire du cinéma mondial.

