publié le 16/04/2019 à 22:35

Pour manifester la solidarité de tous les diocèses de France avec le diocèse de Paris, les cloches de toutes les cathédrales de France sonneront mercredi à 18h50, heure du début de l’incendie à Notre-Dame lundi 15 avril. Un "signal fort puissant", comme à Strasbourg où mardi matin à 8 heures le grand bourdon de la Cathédrale alsacienne a sonné pendant plus d'un quart d'heure.



La cathédrale strasbourgeoise, incendiée lors de la guerre de 1870 avec une charpente qui datait du Moyen-Âge, fait plus que jamais l'objet de toutes les attentions, pour éviter une nouvelle catastrophe. Sa cloche, la "plus ancienne cloche de l'église qui a résisté aux guerres et n'a pas été fondue", ne sonne que "dans les occasions majeures de la vie de l'Eglise et du monde", a souligné l'archevêque de Strasbourg, Mgr Luc Ravel.



Elle avait retenti le 12 décembre, au lendemain de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg qui avait fait cinq morts et une dizaine de blessés. La Cathédrale de Strasbourg est la "deuxième de France" derrière Notre-Dame de Paris au niveau de la fréquentation avec "un peu plus de deux millions de visiteurs par an", précise Mgr Ravel.

En solidarité avec le @dioceseparis toutes les cloches des cathédrales de France sonneront demain mercredi 17 avril à 18h50, heure du début de l’incendie à Notre-Dame #NotreDame #Paris #IncendieNotreDameDeParis ¿ https://t.co/cAV0LXYnJ6 pic.twitter.com/fWPIgyR5ZR — Eglise Catholique (@Eglisecatho) 16 avril 2019

À écouter également dans ce journal

Allocution - Emmanuel Macron, maître des horloges s'est adressé mardi soir à la Nation et s'est placé aux cotés des Français dans leur émotions, avant le retour à la vie politique.



Notre-Dame - La structure de Notre-Dame de Paris "tient bon" mais des "vulnérabilités" ont été identifiées notamment au niveau de la voûte. Pour sécuriser la structure de la cathédrale, il faudra attendre encore "entre 24 et 48heures", selon Frank Riester,le ministre de la Culture invité de RTL ce mardi.