publié le 21/04/2019 à 13:59

La file devant l'église parisienne de Saint-Eustache s'étire sur des centaines de mètres : les catholiques se pressaient à la messe de Pâques, ce dimanche 21 avril, six jours après l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame.



Ces flammes qui ont dévoré la cathédrale sont vues par certains comme "un signe". Marie, mère au foyer de 59 ans, affirme être restée "sans voix" devant "cette croix en sang sur les images prises par le drone" et avoir ressenti "un renouveau, une communion, un élan".

Pour cette habituée de Notre-Dame, ce "moment de ferveur" doit réunir les fidèles parfois déboussolés par les scandales à répétition dans l'Église. "Espérons que les chrétiens réagissent et prennent conscience de tout ce qu'il se passe en cette période triste et que ce moment de malheur va nous ressouder".

L'unité des catholiques renouvelée

Dans son homélie, l'archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit a remercié les pompiers, dont certains officiers étaient assis dans les premières rangées dans la nef. "Quand un moment, nous avions pensé que les beffrois pouvaient tomber aussi, ces tours de Notre-Dame si connues à travers le monde, le savoir-faire, le courage se sont unis aussi à la prière de tous les fidèles", a-t-il déclaré devant des personnalités politiques (Anne Hidalgo, Nathalie Loiseau) et une foule d'anonymes.



Certains sont venus de l'autre bout de la France, spécialement pour témoigner leur "soutien" après avoir vu Notre-Dame ravagée par le feu, comme François, un Mosellan de 70 ans. "Ces événements sont tragiques. Ça recrée une unité des catholiques. Dans son malheur, l'incendie donne une force pour se retrouver, pour défendre notre religion", explique-t-il.



Un peu plus loin dans la file, Laurence est plus dubitative sur ce regain de ferveur. Elle et son mari sont surtout venus "soutenir Mgr Michel Aupetit, le prêtre de notre paroisse". "Le monument de Notre-Dame c'est beaucoup plus large et au-delà notre religion, c'est historique, c'est patrimonial". Tout juste baptisée, Nina, 17 ans, est encore plus catégorique : selon elle, l'incendie de Notre-Dame est certes "important pour tous les catholiques" mais "ce serait bien que ce soit autre chose qui nous rassemble".