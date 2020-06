Notre-Dame : Jean-Jacques Annaud fait des repérages à Amiens pour son film

publié le 24/06/2020 à 10:51

Il y a tout juste deux mois, en plein confinement, Jean-Jacques Annaud avait choisi RTL pour dévoiler le sujet de son prochain film : l'incendie de Notre-Dame de Paris. Le réalisateur vous invite en exclusivité en repérage à Amiens le lundi 22 juin.

Jean-Jacques Annaud fait une sorte de tournée des cathédrales du nord-est de la France, toutes du même style gothique et construites dans la pierre jaune des mêmes carrières. Celle d'Amiens fête les 800 ans de sa construction, débutée en 1220 après celle de Notre-Dame de Paris, mais achevée avant, en 1288. C'est la plus grande de France : une splendeur de l'art gothique, (classique, rayonnant et flamboyant). Nous y avons passé près de 4 heures, de la nef au toit à plus de 100 mètres de hauteur.

Appareil photo à la main, Jean-Jacques Annaud prend des dizaines de clichés : il veut tout voir, tout comparer, s'imprégner et peut-être filmer ici des scènes qui ne peuvent évidemment pas se tourner dans l'édifice parisien dévasté par l'incendie du 15 avril 2020.

Un travail de reconstruction dantesque

L'occasion de découvrir des endroits auxquels le public n'a jamais accès comme la merveilleuse forêt de poutres du Moyen Âge, plus modeste que celle consumée par les flammes à Paris. On comprend là l'enfer qu'ont dû vivre les pompiers durant le sinistre : le film de Jean-Jacques Annaud retracera évidemment les longues heures de leur combat.

Un spectacle que Jean-Jacques Annaud montrera aussi grâce aux images de l'incendie de Notre-Dame, filmées par les sauveteurs ou les passants, en plus de documents écrits minute par minute sur le drame. Et puis bien entendu, il faudra construire des décors monumentaux : ceux de la cathédrale en flammes. Un chantier dantesque qui n'effraie absolument pas le cinéaste.

Jean-Jacques Annaud commencera son tournage à Paris en septembre pour des scènes d'illustration. Le gros du projet sera filmé en fin d'année : nom de code pour l'instant Notre-Dame en feu et la date de sortie envisagée à l'automne 2021.