2021 marque le quatrième centenaire de la naissance de Jean de la Fontaine. Tous les enfants de France ont un jour, appris une de ses fables écrites il y a plus de 3 siècles. À l'occasion de cet anniversaire, plusieurs livres explorent l'univers de La Fontaine, parfois de façon très inattendue comme avec Alexandre Jardin et Les Fables de La Fontaine dynamitées.

Et quel dynamitage ! Exemple, avec La cigale et la fourmi : "La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue". On connaît tous ce texte de La Fontaine, il devient sous la plume d'Alexandre Jardin : La star internationale. La cigale vendeuse de son état, squatte toute la journée les lits du grand magasin où elle bosse tout simplement parce qu'elle a besoin d'être en forme la nuit, quand elle se faufile au rayon multimédia pour donner de la voix en grattant sa guitare.

De fil en aiguille, le succès aidant elle devient une star internationale et se produit pendant tout l'été dans des festivals. Mais à l'arrivée de l'hiver, n'ayant pas vraiment bossé, elle se retrouve dépourvue et grelottante. Une variante par rapport à La Fontaine, chez qui la fourmi lui dit : "Et bien chantez maintenant avant de lui claquer la porte au nez". Chez Alexandre Jardin, la fourmi, gardienne du grand magasin est plus cool et dit à la cigale : "Ok vous pouvez aller vous réfugier dans le grand magasin, mais juste pour cet hiver".

Montrer la modernité des textes de La Fontaine

10 fables composent ce livre, les plus connues : La cigale et la fourmi, Le lièvre et la tortue et d'autres un peu moins connues comme La laitière et le pot de lait, La colombe et la fourmi. Comme un musicien, Alexandre Jardin a composé une partition à la fois avec des mots mais aussi avec les dessins de Fred Multier.

Ce que certains appellent "trahir", mais justement c'est bien l'inverse que fait ici Alexandre Jardin, il donne à voir la modernité de ces textes, leur universalité. C'est aussi rallier de nouveaux lecteurs à ces textes au vocabulaire parfois compliqué. C'est ça que veulent atteindre Alexandre Jardin avec son texte et Fred Multier avec ses dessins qui sont des explosions de couleurs.

Au fond ce qu'ils parviennent à faire c'est d'utiliser des codes contemporains, le côté cartoon, jeux vidéo pour ramener les enfants vers cette grande littérature et ça fonctionne : Les fables de La Fontaine dynamitées est édité chez Gautier-Languereau. C'est le début d'une collection promet Alexandre Jardin. Le prix 15,95 euros et c'est parfait dès 5/6 ans.