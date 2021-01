publié le 14/01/2021 à 11:50

Yasmina Reza est l'auteure de pièces de théâtre jouées dans le monde entier à commencer par la plus célèbre d'entre elles, Art ou Le dieu du carnage adapté au cinéma par Roman Polanski. Son dernier livre, Serge, vient de paraître chez Flammarion et figure parmi les 5 finalistes du Grand Prix RTL-Lire Magazine Littéraire.



"Je préserve mes lecteurs. Je ne pense que ça soit une très bonne idée d'être en compagnie de l'auteur à longueur de temps. Je suis pudique, discrète, je n'aime pas beaucoup parler de moi et je pense que c'est une bonne chose pour le livre", démarre Yasmina Reza au micro de RTL.

Serge est l'aîné d'une fratrie composée de Jean, le frère du milieu et d'Anne dite Nana, la plus jeune. Tous les trois issus d'une famille juive d'origine hongroise. Peu de temps après le décès de leur mère, les voilà embarqués dans une visite épique des camps d'Auschwitz-Birkenau, devenus un business touristique et où ils vont passer leur temps à s'engueuler.



Un livre bouleversant

Yasmina Reza signe un sommet d'humour et de férocité, un carambolage de comique et de tragique, de désespoir et de cocasse, de lucidité et d'absurde. De cette friction permanente naît le plus bouleversant de ses livres. Serge nous interroge sur le temps qui passe, sur la mémoire, devoir ou simulacre et sur le lien singulier entre frère et soeur.

"J'ai réalisé après avoir écrit Serge que ma première pièce, Conversations après un enterrement, était déjà autour d'une fratrie, qui était la même (...) Moi-même je fais partie d'une fratrie où nous sommes 3, deux sœurs et un frère", poursuit-elle. "Dans Serge, ce ne sont pas des chamailleries gratuites, ce n'est pas une chronique de la vie d'une fratrie. Tout est assez précis et suit un fil précis aussi", précise Yasmina Reza.