publié le 06/09/2019 à 11:17

Deux semaines après la rupture entre Sony Pictures et Disney, mettant fin aux aventures de Spider-Man dans les films Marvel, le président et directeur général de Sony sort de son silence.

Dans un entretien pour le média américain Variety, Tony Vinciquerra précise que "pour le moment, la porte est fermée" au retour de Spider-Man dans le MCU. Une déclaration qui devrait décevoir de nombreux fans, vent debout depuis deux semaines sur les réseaux sociaux. Pour autant, Tony Vinciquerra explique que "la vie est longue", ce qui pourrait impliquer un potentiel retour de l'Homme araignée dans les films Marvel, dans un avenir lointain.

Dans la suite de l'interview, Tony Vinciquerra revient sur l'échec de la négociation entre Marvel et Sony et pointe du doigt "le calendrier très chargé" de Kevin Feige. "Nous avons eu beaucoup de succès avec Kevin [Feige] sur les films de Spider-Man... Nous avons essayé de voir s'il y avait un moyen de régler le problème. Les gens de Marvel sont formidables, nous les respectons énormément, mais nous avons aussi une équipe extraordinaire [chez Sony]. Kevin n'a pas fait tout le boulot".

Quel est l'avenir de Spider-Man avec Sony ?

Prochainement, les fans de l'Homme araignée [l'univers de Spider-Man) découvriront Venom 2 d'Andy Serkis, un film sur Morbius (incarné par Jared Leto) et "cinq ou six séries" se déroulant dans le monde de Spider-Man, résume Tony Vinciquerra. Quant à Tom Holland, il portera de nouveau son célèbre costume dans deux films réalisés par Jon Watts (Spider-Man : Homecoming, Spider-Man : Far From Home).

Tony Vinciquerra est persuadé que Spider-Man ira "très bien" en dehors du MCU au regard du succès de Spider-Man : New Generation récompensé par le Golden Globe et l'Oscar du Meilleur film d'animation, et la série The Boys sur Amazon qui cartonne. Sony Pictures est en effet productrice de la série qui prend le contre-pied des Avengers.

"Spider-Man allait bien avant les films événements [de Marvel où il apparaît], il a mieux réussi grâce à eux et maintenant que nous avons notre propre univers, il pourra jouer avec les autres personnages [Venom, Carnage, Morbius...]. Je pense que nous sommes capables de réaliser ce que nous avons à faire [pour le succès de Spider-Man]", conclut Tony Vinciquerra.