Nicole Kidman : "Je crois que j'aime bien la roulette russe"

publié le 06/04/2019 à 13:30



Nicole Kidman est devenue star malgré elle... Jamais, elle n'a cru en sa bonne étoile. Jamais elle n'a imaginé qu'elle ressemblerait un jour aux icônes d'Hollywood qu'elle admirait. Pour elle, la célébrité resta longtemps un rivage lointain. Quand elle put l'atteindre, elle se retrouva prisonnière d'une terre dont elle ne pourrait pas s'échapper.



Nicole Kidman porte sur ses épaules graciles tout un continent. Sans l'Australie, elle n'aurait sans doute jamais eu la force d'aller voir ailleurs. "j'ai grandi ici avec le sentiment que le reste du monde était là, en attente d'être exploité, dit-elle, c'est ça être australien, nous sommes curieux du monde et de la vie"...



Dans le sillage de Tom Cruise, Nicole Kidman faiit son entrée à Hollywood et y connait vite tout le monde. Ses cachets n'atteindront jamais ceux, stratosphériques, de son mari, mais elle n' y accorde aucune importance. Pas question de rentrer en compétition avec l'homme qu'elle aime et qu'elle vénère. Et à qui elle rêve d'offrir un enfant...





Nicole Kidman a beau être une épouse sage. Les réalisateurs aiment son double visage. Ils adorent cette fausse bonne élève qui joue avec le feu et aime marcher sur le bord des précipices. Cette fille qui, enfant, voulait d'être nonne, pas effarouchée lorsqu'il s'agit de tourner nue et toujours prête à embrasser les rôles les plus étranges. Il y aura toujours chez Kidman ce voile diffus de mystère et d'ambiguïté: "Je crois que j'aime bien la roulette russe" déclare t-elle un jour.

Après onze ans de mariage, la vie rêvée de Nicole Kidman s'écroule comme un château de sable. Brutalement. Elle n'a rien vu venir... Sans prévenir en ce début de l'année 2001, Tom Cruise quitte la maison de Pacific Palisades, fait déménager les affaires de Nicole, et s'installe au Beverly Hills Hotel. La Scientologie a peu à peu convaincu l'acteur le mieux payé d'Hollywood de quitter cette épouse trop indépendante qui n'a jamais voulu adhérer aux préceptes de l'église... Les Scientologues se réjouissent donc de la demande de divorce de leur protégé et de la guerre impitoyable qui va suivre...



Nicole Kidman n'en dira pas plus sur les dessous du cinéma et sera toujours réticente à parler parle des années Tom Cruise. Elle le fera chaque fois en économisant ses mots. Comme si les souvenirs les plus sombres pouvaient à tout moment encore la submerger. "J'ai vécu l'obsession, j'ai vécu la perte de l'amour tout en vivant la douleur" dira-t-elle...



Pour chasser le passé, Nicole Kidman a un jour jeté dans les flammes des cahiers d'écolière. Son journal intime... Avec cette seule explication: "Vous n'y auriez découvert que de mauvaises choses". Elle ajoute:" «J’emporterai dans ma tombe tous mes secrets, toutes mes histoires».