Brad Pitt compte mettre un frein à sa carrière d'acteur

publié le 06/09/2019 à 06:59

Le grand acteur ne cherche plus les grands rôles. Dans une interview, Brad Pitt a annoncé qu'il comptait petit à petit prendre sa retraite cinématographique. Il n'a pas encore envie de tout arrêter, mais il souhaiterait limiter ses apparitions, et diversifier ses activités.

"Il y aura de moins en moins de projets, et ils seront plus espacés les uns des autres dans le temps, parce qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de faire maintenant", a dit l'icône dans une interview pour The New York Times. "Quand vous sentez que vous avez fait le tour de quelque chose, il est temps de faire le tour d'autre chose".

Selon le site web d'actualité IndieWire qui reprend l'interview, Brad Pitt considère le paysage cinématographique actuel comme un "jeu d'hommes plus jeunes". Il se serait pris d'intérêt pour des activités comme la sculpture et l'aménagement paysager.

En 2019, il a fait sensation dans Once Upon a Time... In Hollywood. Dans le dernier film de Quentin Tarantino qui se passe à Hollywood en 1969, il joue Cliff Booth, le cascadeur bagarreur et bras droit décontracté de l'acteur de western Rick Dalton (incarné par Leonardo DiCaprio). Dans Ad Astra du réalisateur James Gray, il incarne l'astronaute Roy McBride, le personnage principal qui part dans l'espace, résoudre un mystère et retrouver son père.

Parmi ses rôles les plus emblématiques, on notera Seven (1995), Fight Club (1999), Snatch (2000) Inglorious Basterds (2009). Son dernier film, Ad Astra sortira au cinéma le 18 septembre 2019.