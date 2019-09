publié le 05/09/2019 à 06:45

Le secret était jusqu'alors bien gardé. Le maire de Samoëns, Jean-Jacques Grandcollot, a confirmé à RTL la présence de Tom Cruise, l'acteur de Mission Impossible sur sa commune : "Il est bel et bien là, je l'ai même vu. Il s'apprêtait à monter dans un hélicoptère qui devait le déposer au sommet de la montagne. Je l'ai reconnu et je l'ai salué. Il était souriant, décontracté. Il n'avait pas l'air d'avoir peur des vols qu'il allait faire. Comme c'est quelqu'un qui ne se fait pas doubler dans ses films, il est venu s’entraîner ici en speed-flying dans la perspective de futures cascades", explique-t-il.

Les adeptes de speed-flying utilisent une voile beaucoup plus petite que celle des parapentes. "Cela permet d'aller plus vite. C'est donc une discipline engagée. Je pense que Tom Cruise est bien encadré car on ne peut pas faire n'importe quoi. Sinon, on risque l'accident tout de suite", confie un moniteur spécialisé de la région.

Le maire a vu Tom Cruise descendre à grand vitesse au-dessus des flancs de l'aiguille du Criou, un sommet depuis lequel s'élance la star, à 2.207 mètres d'altitude. "Il va à une vitesse impressionnante, il rase le sol, passe entre les arbres, au-dessus des sapins, reprend de l'altitude et fait aussi des figures spectaculaires dans les airs, comme des 360 degrés en vrille. C'est vraiment impressionnant".

Sécurité renforcée autour de l'acteur

Toute une équipe encadre les entraînements de la star. Deux hélicoptères sont également présents en permanence, pour des raisons de sécurité. Une quinzaine de personnes compose l'équipe de Tom Cruise en Haute-Savoie. Un médecin spécialisé dans les secours en montagne est présent en permanence lors des vols de la star.

Tom Cruise est-il venu en Haute-Savoie pour se préparer au prochain opus de Mission Impossible ? Impossible de le savoir. "Mais s'il veut tourner un Mission Impossible dans nos belles montagnes, il sera le bienvenu", s'emballe le maire de Samoëns.

En attendant, les chasseurs d’autographes en seront pour leurs frais. Personne ne peut approcher le site où Tom Cruise s’entraîne et on ne sait pas où loge la star avec son équipe.