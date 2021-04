publié le 26/04/2021 à 08:09

Florian Zeller a triomphé cette nuit aux Oscars. Les spectateurs avez pu suivre la cérémonie en direct sur RTL. Cérémonie qui avait lieu dans un endroit inédit : une gare de Los Angeles, l'Union Station, pour permettre plus de distance dans le public.

Deux statuettes pour Florian Zeller dont la pièce Le père a été adapté à l'écran sous le titre Father avec Anthony Hopkins. Meilleur scénario adapté et meilleur acteur pour Anthony Hopkins, qui joue le rôle d'un vieil homme sombrant dans la démence. Âgé de 83 ans, la star du Silence des Agneaux devient le comédien le plus âgé à recevoir cette récompense.

"Je n'ai pas encore réalisé mais je suis toujours dans cet état de grande joie. D'autant plus grande, car on a commencé la cérémonie par l'Oscar du Meilleur scénario et on l'a terminé par l'Oscar du Meilleur acteur avec Antony Hopkins", explique le réalisateur.

Le désir de faire ce film était indissociable du désire de le faire avec Antony Hopkins Florian Zeller au micro de RTL, le lundi 26 avril 2021. Partager la citation





Florian Zeller a été ainsi récompensé pour son premier film comme réalisateur. Un encouragement inespéré dans ces circonstances de crise sanitaire planétaire. L'équipe du long-métrage était à Paris et a suivi la cérémonie à distance : "Il y avait quelque chose de légèrement virtuelle mais on a pu partagé ensemble ce moment très particulier", a expliqué le cinéaste.

"Ce n'était pas la meilleure année pour sortir son premier film alors quand on voit ces signes d'encouragement, c'est quelque chose qui a d'autant plus de valeur", s'est-t-il réjouit.

C'était pour le réalisateur "une joie immense" de vivre cette victoire avec Antony Hopkins "dans la mesure où j'ai écrit ce film pour lui". "Le désir de faire ce film était indissociable du désire de le faire avec lui", ajoute Florian Zeller. Le cinéaste venait alors de contacter l'acteur récompensé qui a appris la bonne nouvelle à distance.

