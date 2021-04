Confinement : collèges, lycées, facs... Comment vont se dérouler les examens ?

publié le 01/04/2021 à 11:39

Les écoles fermeront dès le 5 avril, a annoncé le président de la République le 31 mars au soir. Entre période d'enseignement à distance et vacances, les élèves de primaire et maternelle reprendront le chemin de l'école le 26 avril, et les collégiens et lycéens le 3 mai.

Dans l'enseignement supérieur, pas de changement. Les cours seront toujours assurés à distance, avec la possibilité de se rendre à l'université un jour par semaine.

Alors, quid des examens ? "L'objectif est de maintenir autant que possible les examens tels que prévu aujourd'hui", a déclaré le ministre de l'Éducation nationale sur RTL ce jeudi 1er avril.

Nous nous fondons sur la situation sanitaire et partons du principe qu'elle sera très améliorée en juin", a-t-il ajouté. Dans cette éventualité, le brevet des collèges et les épreuves du baccalauréat, la philosophie et le grand oral, pourraient être maintenus. Selon lui, l'épreuve de philo pourra être organisée "en respectant les mesures barrières", avec des "distances plus fortes que d'habitude", entre les candidats.

Et l'enseignement supérieur ?

Concernant les épreuves de BTS qui doivent avoir lieu au mois de mai, Jean-Michel Blanquer table là aussi sur un mélange de contrôle continu et terminal, avec "la plus extrême bienveillance". "Nous allons les accompagner", promet Jean-Michel Blanquer.

Quant aux concours de l'enseignement supérieur, tous ceux qui sont prévus au cours des quatre prochaines semaines "seront maintenus" et leurs conditions d'organisation "adaptées", a déclaré le Premier ministre Jean Castex lors d'une allocution à l'Assemblée nationale. Les examens ne pouvant pas se faire en distanciel seront en revanche "reportés autant que possible" sur "le mois de mai", a-t-il précisé.