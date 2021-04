VIDÉO - Oscars 2021 : l'improbable danse des fesses de Glenn Close

publié le 26/04/2021 à 07:15

Pour rapporter des Oscars à la maison, Glenn Close n'est pas la plus talentueuse. Souvent nommée, l'actrice n'a jamais décroché la précieuse statuette de sa carrière malgré un talent incontestable (huit nominations aux Emmy Awards, neuf nominations aux Golden Globes, cinq nominations aux Oscars). Mais depuis quelques années, Glenn Close fait la joie des spectateurs et des internautes avec ses réactions amusées ou improbables en direct. Il faut dire que la soirée des Oscars est une sorte de formalité pour la comédienne qui n'est plus vraiment stressée et a la liberté de se lâcher complètement.

En 2019, Glenn Close avait beaucoup amusé les internautes avec sa réaction face à la robe-smoking incroyable de Billy Porter. Son regard lubrique, rieur et angoissant capté par les caméras depuis le tapis rouge est rentré dans l'histoire de la cérémonie. Du moins l'histoire insolite de la cérémonie.

Pour cette édition 2021, Glenn Close faisait partie des heureux élus invités à se rassembler en personne pour les Oscars. Elle a une nouvelle fois remporté la statuette de la Meilleure séquence insolite de la soirée en remuant son derrière à la demande de Lil Rel Howery qui lui a demandé de danser sur le bien-nommé titre Da Butt de 1988. En bonne actrice, Glenn Close s'est exécutée.

On n'avait pas vu venir la danse de Glenn Close et on est totalement fan #Oscars pic.twitter.com/H0DQ0edMdg — CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021