Que seraient les Oscars sans des moments drôles et émouvants comme celui offert par Youn Yuh-jung ? Pour la 93ème cérémonie des Oscars, l'actrice qui a remporté l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Minari, n'a pas caché sa "fan attitude" devant Brad Pitt.

C'est Brad Pitt qui a en effet remis l'Oscar de l'Actrice de la Meilleure actrice dans un second rôle, lors de ces Oscars 2021. Et c'est Brad Pitt, oscarisé en 2020 pour Once Upon A Time... In Hollywood qui annonce le nom de la gagnante, Youn Yuh-jung, sous les applaudissements du public.

Youn Yuh-jung devient la première actrice sud-coréenne à remporter cet Oscar. En arrivant sur la scène, elle déclare : "Merci Brad Pitt, enfin c'est un plaisir de vous rencontrer. Où étiez-vous pendant le tournage ? C'est un honneur de vous rencontrer". Tout cela sous les rires du public et un Brad Pitt tout sourire dans les coulisses de la cérémonie.

La séquence de quelques secondes a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, tout comme la danse de Glenn Close, qui s'est mise à twerker à la demande de Lil Rel Howery sur Da Butt.

Elle est trop mignonne



Youn Yuh-jung reçoit l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Minari #Oscar2021 #Oscars pic.twitter.com/LqDyn6xK2w — 𝒦𝓊𝓃𝓉𝒶 𝓋𝒶𝓃 𝒹𝑒𝓃 𝒦𝒾𝓃𝓉é (@DenKinte) April 26, 2021