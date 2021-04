publié le 26/04/2021 à 07:14

Dernière ligne droite pour 6 millions et demi d'élèves de primaire et maternelle. Les plus petits retrouvent les bancs de l'école une semaine avant les collégiens et lycéens. Objectif : tenir jusqu'au 7 juillet date du début des vacances d'été alors que le nombre de contaminations se situe toujours à un niveau élevé. Les enseignants sont de retour en classe, mais ils ne pas totalement rassurés.

Hélène, Justine et Laurent sont contents de retrouver leurs élèves, mais un peu anxieux. "On est un peu inquiet car on pensait faire cette rentrée après avoir été vacciné. On est en contact avec des enfants qui n'ont pas de masque", explique Hélène, rappelant que la mise en place des gestes barrières est particulièrement difficile étant donné le jeune âge des enfants. "On nous demande d'inculquer des gestes barrières à des enfants qui lèchent la barrière", déplore-t-elle.

Des conditions d'apprentissage difficiles

"Il n'y a pas de test systématique et l'Éducation nationale nous fournit des masques en coton", ajoute Laurent qui plaide pour un dépistage massif dans les écoles maternelles. Avant la fermeture des classes, l'enseignant précise que toutes ses collègues étaient "positives". "La priorité devrait être donnée aux écoles maternelles où les enfants ne sont pas masqués", juge-t-il.

Par ailleurs, Justine regrette que les masques en coton ne permettent pas un apprentissage correct. "Ce n'est pas assez sécurisant, estime-t-elle. Il y a quelques mois, le ministre avait annoncé la fourniture de masques transparents et on les attend avec impatience, avant juin, on l'espère".

Deux autotests par professeur et par semaine, c'est la promesse formulée dimanche sur RTL par le ministre de l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a également rappelé le nouveau protocole sanitaire : dès le premier cas de contamination au coronavirus, l'établissement devra fermer la classe concernée.

