Oscars 2021 : "Nomadland" remporte la récompense du meilleur film

La soirée n'aura pas déjoué les pronostics. C'est le grand favori Nomadland, hybride unique en son genre de road movie, de drame social et documentaire qui suit des Américains âgés vivant sur les routes après avoir tout perdu lors de la crise des "subprimes" qui a remporté l'Oscar du meilleur long-métrage.

Le film de Chloé Zhao, également sacrée meilleure réalisatrice, était donné favori depuis des mois à Hollywood, où il avait déjà raflé de nombreux prix, après avoir été déjà remarqué dans de prestigieux festivals à l'étranger. Il a battu dans cette catégorie phare Les Sept de Chicago, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Father, Judas and the Black Messiah et Mank.



Nomadland explore la vie d'une de ces nomades, Fern, incarnée par Frances McDormand toujours étincelante dans ces rôles très bruts. Comme son personnage, l'actrice a vécu pendant des semaines dans son van et a enchaîné les petits boulots et les travaux saisons, de la récolte de betteraves à la préparation de colis Amazon.

Le film est l'adaptation du livre Nomadland : Surviving America in the 21st Century de la journaliste Jessica Bruder. Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade en rupture avec les standards de la société actuelle. Une reconquête de l'Ouest qui fait la place belle à l'esprit américain originel, aux outsiders et à la nature tout en étant, bien sûr, une reconquête de soi.

Le cri du cœur de Frances McDormand ("Nomadland") : "Je vous demande d'emmener très bientôt ceux que vous aimez dans une salle de cinéma, serrés les uns contre les autres."