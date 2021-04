Oscars 2021 : quels sont les Français qui ont gagné une statuette ?

Crédit : POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

et AFP

publié le 26/04/2021 à 07:50

Cette soirée des Oscars fut particulièrement bonne pour les Français nommés cette année. L'auteur Florian Zeller a été récompensé pour le scénario de son premier film, The Father. Inspiré de sa propre pièce, The Father suit un vieil homme, incarné par Anthony Hopkins qui sombre dans la démence. Anthony Hopkins qui a d'ailleurs remporté le prix d'interprétation masculine. Florian Zeller a saisi sa statuette dorée à Paris, où les Oscars ont prévu un site dédié et une liaison satellite avec Los Angeles.

Dans ce huis clos qui flirte parfois avec le thriller, sa fille, interprétée par Olivia Colman, et d'autres membres de son entourage deviennent méconnaissables et son appartement semble lui-même se transformer. Son personnage partage son prénom, Anthony, et sa date de naissance, 31 décembre 1937...

Autre Français récompensé lors de cette 93e cérémonie : Nicolas Becker. Il a été récompensé par l'Académie avec l'Oscar du Meilleur son sur Sound of Metal, qui dépeint un batteur de heavy metal perdant brutalement l'audition.

La France a reçu un troisième Oscar avec un prix pour le documentaire Colette d'Anthony Giacchino et Alice Doyard, consacrée à une Colette Marin-Catherine, une femme de 90 ans qui fut membre de la Résistance sous l'Occupation nazie. Ils ont remporté la statuette du Meilleur court métrage documentaire.