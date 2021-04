Oscars 2021 : Anthony Hopkins, sacré meilleur acteur pour "The Father"

publié le 26/04/2021 à 06:22

Son âge n'a pas été un obstacle à son triomphe ! Le Britannique Anthony Hopkins, légende du septième art, a reçu l'Oscar du meilleur acteur dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 avril 2021 pour son rôle de vieil homme sombrant dans la démence dans le film The Father. À 83 ans, il devient l'acteur le plus âgé recevoir cette récompense, près de trois décennies après son Oscar du meilleur acteur pour sa performance glaçante de tueur en série dans Le silence des agneaux de Jonathan Demme, en 1992. Il s'est imposé face au défunt Chadwick Boseman (Le Blues de Ma Rainey), à Gary Oldman (Mank), à Riz Ahmed (Sound of Metal) et à Steven Yeun (Minari).

Absent lors de la cérémonie, il a été couronné pour son rôle dans le film du Français Florian Zeller, vainqueur pour ce même film de l'Oscar du meilleur scénario adapté. Dans ce huis clos qui flirte parfois avec le thriller, sa fille (Olivia Colman) et d'autres membres de son entourage deviennent méconnaissables et son appartement semble lui-même se transformer. Son personnage partage son prénom, Anthony, et sa date de naissance, 31 décembre 1937.

"Ce n'était pas un problème de jouer une personne âgée, parce que je suis âgé", a confié le comédien au journal The Times. Mais le rôle, qui lui a valu le Bafta du meilleur acteur, l'a marqué. "Cela m'a rendu plus conscient de la mortalité et de la fragilité de la vie, et depuis je juge moins les gens. Nous sommes tous fragiles, nous sommes tous abîmés." Le film lui a rappelé les derniers jours de son père. "Je savais ce qu'il ressentait à la fin. La peur. L'indicible morosité, tristesse et solitude. Nous faisons tous semblant de ne pas être seuls, mais nous sommes tous seuls. Le succès, c'est bien, c'est un moyen de survivre, mais à la fin, nous sommes tous désespérément, désespérément seuls", a-t-il confié au Times.

> THE FATHER | Official Trailer (2020)

En six décennies de carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma, cet acteur légendaire a incarné des personnages aussi divers qu'un roi d'Angleterre (Richard Coeur de Lion), un Premier ministre britannique (David Lloyd George), deux présidents des États-Unis (John Quincy Adams et Richard Nixon), Hitler, Danton, Yitzhak Rabin, Charles Dickens, Pablo Picasso et Alfred Hitchcock. Anthony Hopkins s'est illustré dans des interprétations démoniaques mais aussi tout en retenue, comme sous la direction des Britanniques James Ivory (Les Vestiges du Jour) et Richard Attenborough (Les Ombres du coeur). Dans "les Deux papes", il a interprété Benoît XVI, l'Allemand Joseph Ratzinger pour l'état civil, souverain pontife strict et conservateur, dialoguant avec son charismatique successeur François, joué par Jonathan Pryce.