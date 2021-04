Oscars 2021 : Frances McDormand sacrée meilleure actrice pour "Nomadland"

publié le 26/04/2021 à 06:05

Rien ne pouvait arrêter Nomadland lors de la 93e cérémonie des Oscars. Meilleure réalisation, Meilleur long-métrage et Meilleure actrice.... Le film signé Chloé Zhao ne pouvait pas espérer mieux et plus prestigieux. Cette nuit de rêve s'est terminée inhabituellement sur les récompenses pour les acteurs principaux.

Si l'Oscar du Meilleur acteur est revenu à Anthony Hopkins pour The Father, celui de la Meilleur actrice est arrivé dans les mains de la comédienne américaine Frances McDormand. Son rôle de veuve sillonnant les routes des États-Unis à la rencontre d'une Amérique invisible a visiblement beaucoup plu à l'Académie.

C'est la troisième statuette glanée par l'actrice de 63 ans, qui rejoint ainsi un club très fermé, qui ne compte que sept membres, elle comprise. Seule Katherine Hepburn avec 4 Oscars dépasse encore d'une tête ces comédiennes. "Je n'ai pas les mots. Ma voix est mon épée et mon épée c'est mon travail et j'aime le travail. Merci de le reconnaître ici", a sobrement salué l'actrice sur la scène des Oscars.

Et de 3 !

Frances McDormand remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour la 3ème fois de sa carrière pour son incroyable performance dans Nomadland #Oscars pic.twitter.com/YQv7pgnJXv — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) April 26, 2021