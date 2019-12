publié le 04/12/2019 à 21:05

En plus de la bande-annonce de James Bond : Mourir peut attendre, les fans de 007 peuvent admirer les affiches du long-métrage. En salles le 8 avril 2020, ce film est l'ultime mission de Daniel Craig dans le célèbre costume de l'agent britannique.



James Bond ne sera pas seul dans cette dernière aventure qui promet un spectacle de haut-vol, il retrouvera "Q" (Ben Whishaw), le spécialiste des gadgets, et la docteure Madeleine Swann (Léa Seydoux). Ils devront affronter le redoutable Safin, incarné par Rami Malek, dont le visage est altéré.

Lashana Lynch (Captain Marvel) est l'une des nouvelles héroïnes de ce prochain James Bond. Elle incarne l'agent 00 comme on l'apprend dans la bande-annonce et met bien en garde notre 007 : il n'a pas intérêt à marcher sur ses plates-bandes, ou elle lui explosera le genou. L'actrice Ana de Armas, qui n'a pas prononcé une réplique dans la bande-annonce, incarne Paloma. Les fans ignorent encore quel est plus précisément son rôle, mais on en devrait en savoir plus d'ici la sortie du film.