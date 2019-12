publié le 04/12/2019 à 15:55

Les fans de 007 jubilent. La première bande-annonce de James Bond : Mourir peut attendre, en salles le 8 avril 2020, a enfin été dévoilée. 2min35 de cascades, coups de feu, et courses-poursuites en voitures, sur le célèbre thème musical de Monty Norman.

Alors que James Bond (Daniel Craig) profite de sa retraite, il doit reprendre du service. C'est là qu'il va rencontrer l'agente 00 incarnée par Lashana Lynch (Captain Marvel), qui travaille depuis deux ans dans la même agence que notre futur ex-espion. L'ambiance n'est pas à la franche camaraderie puisqu'elle le met en garde : "Restez dans votre ligne. Si vous me gênez, je vous explose le genou. Le bon genou".

Cependant, 007 et 00 semblent bien travailler sur la même mission liée à un criminel dont le visage est partiellement masqué. Il s'agit de Rami Malek, oscarisé pour Bohemian Rhapsody en 2019. avant de capturer ce nouvel ennemi, James Bond va devoir "collaborer" avec Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz), fondateur et premier chef du SPECTRE et découvrir que Madeleine Swann (Léa Seydoux) n'est pas celle qu'elle prétendait être à ses côtés. "Quand son secret sera dévoilé, ça te tuera", lui confie Ernst depuis sa cellule.