"James Bond 25" : Daniel Craig, tout en muscles, se remet de sa blessure

publié le 17/06/2019 à 13:38

Malgré son accident de tournage et sa blessure à la jambe gauche, Daniel Craig prend très au sérieux son entraînement. L'acteur britannique qui incarne l'agent secret le plus célèbre du cinéma, James Bond, sait qu'il est attendu au tournant pour ses probables adieux à la légendaire licence.



Daniel Craig s'est blessé lors du tournage en Jamaïque de son cinquième film dans la peau de l'espion. La sortie de ce James Bond 25, dont le titre demeure un mystère, reste prévue pour avril 2020. Pas d'impact pour la production du film donc même si Daniel Craig va devoir observer une convalescence de plusieurs semaines après l'intervention. Selon le quotidien New York Post, il aurait glissé sur un quai et fait une chute. D'après des témoins qui ont rapporté l'histoire à nos confrères du Sun, l'acteur semblait beaucoup souffrir après cette chute. Très en colère contre ce mauvais coup du sort, Daniel Craig aurait "jeté la veste de son costume de rage sur le sol".

Dans une première photo dévoilée par l'équipe officielle du film, nous pouvons voir que la motivation de l'acteur reste intacte. Sa jambe restera immobilisée pendant encore quelques semaines après cette mauvaise chute mais cela n'empêche pas Daniel Craig de se construire un corps d’Apollon. Il faut dire qu'il a considérablement élargi le smoking de 007 en imposant un personnage plus nerveux, taciturne et physique que ses prédécesseurs.

Le comédien avait imposé ce physique dans une scène désormais culte de Casino Royale en 2006. Une évocation à peine voilée à la scène en bikini blanc d'Ursula Andres dans James Bond 007 contre Dr. No. Rôle pour lequel l'actrice avait obtenu un Golden Globe en 1964. Tel un super-héros moderne, Daniel Craig, 51 ans, continue de maintenir sa forme plus de 13 ans après avoir enfilé pour la première fois le costume de 007.

> CASINO ROYALE - BOND WALKS OUT OF THE SEA