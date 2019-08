VIDÉO - "James Bond" : le titre du dernier film avec Daniel Craig enfin dévoilé

publié le 21/08/2019 à 10:14

Enfin ! Les fans et les journalistes vont pouvoir arrêter de parler de "James Bond 25", le nom de code donné au prochain film de la célèbre franchise. Ce long-métrage qui sera le dernier avec Daniel Craig dans le rôle du gentleman-espion a enfin son titre officiel.

Dans une vidéo promotionnelle d'une trentaine de secondes, on peut voir Daniel Craig marcher de profil dans la posture très classique des génériques James Bond. Plutôt que de dégainer son pistolet, la caméra recule pour dévoiler le titre du film : No Time To Die, littéralement "Pas le temps de mourir".

Le titre fait écho à de nombreuses autres aventures de l'agent 007 : Live and Let Die, Tomorrow Never Dies ou encore Die Another Day. Contrairement à Live and Let Die qui était le deuxième roman de Ian Flemming, le père de James Bond, No Time To Die n'est pas le titre de l'un des quatorze romans de l'écrivain anglais.

Le message confirme les dates de sorties du film de Cary Joji Fukunaga au Royaume-uni et aux États-Unis, les 3 et 8 avril 2020.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s — James Bond (@007) August 20, 2019