publié le 24/10/2019 à 06:11

La fin du nouveau James Bond est classée top secret. Le réalisateur Cary Joji Fukunaga souhaite à tout prix éviter les fuites et garder la surprise jusqu'au bout - en avril 2020. Pour brouiller les pistes, le réalisateur a tourné trois fins et pas même Daniel Craig (James Bond) ne connaît la bonne.

James Bond: No time to Die sera le dernier film de Daniel Craig dans la peau du célèbre gentleman-espion. Une rumeur, rapportée par le quotidien britannique The Daily Mirror, voudrait que le personnage soit tué dans la scène finale et remplacé par une femme. Révélant également des photos du tournage, le quotidien indique que l'actrice britannique Lashana Lynch pourrait récupérer le matricule 007 tandis que Daniel Craig irait prendre une retraite paisible en Jamaïque.

Mais pour enfin savoir réellement ce qu'il arrivera au fameux héros, il faudra se résigner et attendre patiemment le 3 avril 2020.