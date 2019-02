"James Bond 25" : Rami Malek pourrait bien interpréter l’ennemi de 007

publié le 28/02/2019 à 18:05

Le prochain James Bond prend son temps pour se lancer mais le casting complet pourrait bientôt être révélé. D'après les informations du site américain Collider, l'acteur américain Rami Malek serait dans les dernières négociations pour jouer l'ultime ennemi de Daniel Craig en James Bond.



Le 25ème film de la saga d'espionnage dispose déjà de Daniel Craig (qui a été difficile à convaincre), Léa Seydoux (vue dans Spectre dans le rôle de Madeleine Swann), Naomie Harris (Moneypenny), Ben Whishaw (Q) et Ralph Fiennes (M) qui reprennent leurs rôle. Outre les personnages secondaires, les nouvelles James Bond Girls voire le remplaçant de 007, il manquait surtout un méchant.

Rami Malek avait été approché pour le rôle avait annoncé Entertainment Weekly il y a quelques semaines mais l'acteur voulait s'assurer qu'il pouvait tourner la suite de sa série Mr. Robot. D'après les sources de Collider, les managers de l'acteur qui vient tout juste de recevoir l'Oscar du Meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, auraient trouvé un arrangement. Rami Malek pourrait tourner Bond 25 et Mr. Robot après un petit travail sur les calendriers de tout le monde.

Pour l'heure, on ne sait rien de la personnalité ou de l'identité de ce nouveau grand méchant. L'acteur marocain Said Taghmaoui (vu dans Wonder Woman) a expliqué qu'il avait été approché pour le rôle lorsque Danny Boyle était encore aux commandes. Rami Malek est d’origine égyptienne et on pourrait simplement déduire de ces sélections que la production cherchait un ennemi de Bond originaire d'Afrique du Nord. Autres rumeurs : le grand méchant serait aveugle et l'actrice Lupita Nyong’o (elle aussi oscarisée en 2014 pour son rôle dans Twelve Years a Slave). Il faudra attendre les annonces officielles pour s'assurer de tout cela.