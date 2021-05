"Friends" : qu'est devenu David Schwimmer (Ross Geller) ?

publié le 27/05/2021 à 06:11

17 ans que Friends a tiré sa révérence après 10 saisons et 246 épisodes. Après toutes ces années, le casting de l'une des séries les plus mythiques des années 90-2000 va revenir sur nos écrans le temps d'un épisode spécial, Friends : The Reunion, disponible à partir de ce jeudi 27 mai sur Salto en France.

Les six colocs de New York, Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Joey ( Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) , Phoebe (Lisa Kudrow) et Ross (David Schwimmer) , sont devenus des stars grâce à Friends. Plus de dix ans après l'arrêt de la série, comment s'en est sorti David Schwimmer ? N'y allons pas par quatre chemins, il n'a pas retrouvé le succès époustouflant de Friends, mais il a réussi à faire son bonhomme de chemin à Hollywood.

Après Friends, David Schwimmer brille surtout en tant que réalisateur. Il dirige Matt LeBlanc dans la série Joey, Simon Pegg dans le rôle-titre de son premier long-métrage Cours toujours Dennis, Clive Owen et Catherine Keener dans Trust, projeté aux festivals de Toronto et de Deauville en 2017. Son retour en tant qu'acteur se fait dans Le Prix du Silence (2008) avec Kate Beckinsale et The Iceman (2012) avec entre autres Winona Ryder, Chris Evans, Ray Liotta et Michael Shannon.

Dans les années 2010, David Schwimmer fait un retour marqué à la télévision dans la saison 1 d'American Crime Story de Ryan Murphy, où il incarne l'avocat Robert Kardashian dans l'affaire O.J. Simpson, puis dans Feed The Beast où il incarne Tommy, un restaurateur qui ne peut pas échapper à la mafia. Sa performance est saluée par le public, mais la série s'arrête au bout d'une saison. L'acteur et réalisateur n'a pas encore de futurs projets.