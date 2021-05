Monica Does The Turkey Dance

publié le 25/05/2021 à 15:02

17 ans que le dernier épisode de Friends a été diffusé et pourtant on pourrait avoir l'impression que c'était hier. Ces 6 colocs à New York ont rythmé les vies de millions de fans dans le monde avec des épisodes, des répliques, des danses et des gags devenus cultes. Difficile de réaliser une compilation de tous les moments iconiques des 10 saisons, mais avant la diffusion de Friends : The Reunion (sur Salto en France), nous en avons sélectionné 17.

Certains de ces moments mémorables de la série vont d'ailleurs être rejoués par Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Joey ( Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) , Phoebe (Lisa Kudrow) et Ross (David Schwimmer) lors de l'épisode spécial des retrouvailles. Mais aussi par leurs invités comme Justin Bieber qui devrait porter le costume de "patate géante" que Ross portait dans la saison 8.

Parmi les scènes cultes sélectionnées, la réaction de Phoebe lorsqu'elle découvre que Monica et Chandler sont ensemble et hurle "Mes yeux, mes yeux !", mais aussi la danse de Monica et Ross, le rire machiavélique de Phoebe ou encore le "Pivot" lorsque les garçons montent un canapé. Vous l'aurez compris, voici une sélection qui sent bon la nostalgie et vous (re)donnera le sourire dans la grisaille de cette semaine.