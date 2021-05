Affaire DSK : 10 ans après, Anne Sinclair sort de son silence

publié le 24/05/2021 à 20:51

C'était il y a 10 ans : l'affaire du Sofitel, celle qui a entraîné la chute de Dominique Strauss-Kahn. En mai 2011, DSK était arrêté à New York et accusé du viol d'une femme de chambre de l'hôtel dans lequel il séjournait. Ce lundi, Anne Sinclair, celle qui était son épouse à l'époque, a décidé pour la première fois de livrer son "ressenti" sur "l'affaire DSK".

Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Elle, elle réagit au "séisme" déclenché par l'affaire et aux critiques qu'elle a essuyées pour l'avoir soutenu. Avant de s'en séparer en 2012. "Cela tient peut-être à lui, mais peut-être aussi à moi, j'ai reproduit le schéma de dépendance qui me liait à ma mère. (...) J'étais avec lui dans la hantise du désaccord et la crainte de lui déplaire. Alors, était-ce de l'emprise, je ne sais pas, mais en tous les cas, de la soumission et de l'acceptation".

L'ancienne journaliste star de TF1 publie ses mémoires, Passé composé, dans lesquelles elle a choisi de raconter "uniquement (son) ressenti". "Je ne me sens pas autorisée à parler d'actes qui ne sont pas de mon fait", déclare-t-elle.

DSK exerçait "un pouvoir de persuasion très fort"

"Contrairement à tout ce qu'on a dit, je n'avais pas envie d'aller à l'Élysée, lui (DSK, ndlr) non plus n'avait pas très envie d'ailleurs, c'était un enchaînement de circonstances...", dit-elle. "Je veux que l'on comprenne que je ne savais rien des comportements de mon mari. Je sais que c'est très difficile à admettre, j'avoue que moi-même, si on me racontait cela, je ne le croirais pas, mais pourtant, c'est vrai", confie Anne Sinclair.

À l'époque, Dominique Strauss-Kahn exerçait "un pouvoir de persuasion très fort", jusqu'à ce que l'affaire du Carlton de Lille lui ouvre les yeux, explique-t-elle à nos confrères. "On ne laisse pas tomber un homme qui est à terre", dit-elle. "Je pense que j'ai compté pour lui, mais j'étais au bout. Nous n'avons jamais eu d'explication de fond".