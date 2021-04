"Friends" de retour : Justin Bieber au casting pour un caméo en hommage à Ross

publié le 20/04/2021 à 18:44

Justin Bieber est la première star annoncée dans l'épisode spécial des retrouvailles de Friends. Comme le révèle le tabloïd The Sun, le chanteur canadien fera un caméo en hommage à Ross (David Schwimmer) et son costume de Sputnik dans Celui qui perturbait Halloween (saison 8, épisode 6).

"Justin était ravi de faire partie du projet et il s'en fichait de porter ce costume ridicule. C'était digne d'une opération militaire pour garder tous les détails de son caméo secret et Justin a assuré", confie une source au Sun. Justin Bieber sera donc dans un costume de "patate géante", que Ross portait dans la saison 8. Très fier de son idée originale pour Halloween, il explique alors à Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow) et Chandler (Matthew Perry) qu'il s'est inspiré du satellite russe Spoutnik. Son terrible jeu de mots fait un flop à la soirée et devient culte pour les fans.

Justin Bieber n'a, pour le moment, pas communiqué sur son caméo dans les retrouvailles de Friends. L'épisode spécial sera diffusé prochainement sur la plate-forme HBO Max. Ce ne sera pas un reboot, mais une réunion des acteurs et des actrices du casting original qui vont se retrouver face à la caméra, comme dans un talk-show.

> Friends - Spudnik