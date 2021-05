"Friends The Reunion" : les coulisses du tournage de l'épisode exceptionnel

publié le 21/05/2021 à 06:45

Ça y est, le moment tant attendu est arrivé… Les fans vont compter les heures d’ici jeudi 27 mai : Friends : The Reunion sera diffusé sur la chaîne américaine HBO Max le 27 mai. C’est un épisode bonus, les retrouvailles des héros de cette série culte. Et les premières images ont été dévoilées dans une bande-annonce diffusée jeudi 20 mai. Même héros donc, même décor, mêmes genres de gags. On entend Jennifer Aniston dire qu’ils ont eu l’impression de s’être glissé dans des chaussons, et David Schwimmer glousser qu’ils ont régressé ! C’est sûr, ces retrouvailles leur font autant plaisir à eux qu’à nous.

On aperçoit dans cette bande-annonce le célèbre animateur James Corden - qui s’est fait connaître avec son émission de karaoké avec les stars dans des voitures et qui anime maintenant le Late Late Show. Il semble qu’en plus de scènes qui sont rejouées par nos six acteurs fétiches, des images de coulisses, il faut s’attendre à un moment de discussion façon talk-show à l’américaine, le tout animé par James Corden. Qui d’ailleurs pose pour nous la question incontournable à propos du 15e épisode de la 3e saison : "Est-ce que Ross et Rachel étaient séparés ou juste en pause ?".

En revanche, pas mal de fans se sont carrément indignés de voir James Corden dans la bande-annonce. Ça a déclenché une mini-polémique aux États-Unis. Il semblerait que Lady Gaga et Justin Bieber soient de la partie aussi. Certainement une stratégie de la chaîne pour lier deux générations de téléspectateurs - celle des années 90, et celle des années 2020. Mais ça a du mal à passer - d’autant que les fans ont raison : pas mal de guest stars de la série comme Brad Pitt, Reese Witherspoon ou Paul Rudd auraient pu être invités à la place.

À cause de la pandémie, le tournage a été retardé deux fois. Il aurait dû se dérouler en mars 2020, juste au moment où le virus a atteint les États-Unis. Puis, les producteurs pensaient qu’ils auraient une fenêtre en août. Finalement, ils se sont retrouvés en avril dernier. Si la série se déroule à New York, elle a en fait été entièrement tournée à Los Angeles, dans les studios de la Warner Bros. Comme les épisodes d’origine, il a été tourné en face d’un vrai public - mais les membres du public (les chanceux !) étaient surtout des extras, qu’on avait testé pour être sûrs qu’ils n’étaient pas positifs au Covid. Bref, ce sont des acteurs embauchés pour l’occasion.