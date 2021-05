"Friends : The Reunion" : qu'est devenue Courteney Cox (Monica) ?

publié le 26/05/2021 à 10:12

Courteney Cox n'a pour l'heure pas encore trouvé le rôle qui pourrait faire oublier celui de l'incroyable Monica Geller dans Friends. D'ailleurs, aucun des six colocataires new-yorkais les plus célèbres de la télévision ne pourra sans doute jamais dépasser ces rôles cultes. Courteney Cox a commencé sa carrière sous les meilleurs auspices en apparaissant pour la première fois à la télévision en 1984 dans le vidéo-clip de Dancing in the Dark de Bruce Springsteen, réalisé par Brian De Palma. On l'a aperçu dans Arabesque et même La croisière s'amuse et elle a commencé sa carrière en oscillant entre télévision et cinéma. Au cinéma on l'a vu dans Ace Ventura mais c'est dans la franchise horrifique Scream qu'elle se fait particulièrement remarquer.

Naturellement, rien n'approche le niveau de popularité qu'elle atteindra grâce au rôle de Monica dans Friends. Après la fin de la série pour laquelle elle était rémunérée près d'un million de dollars par épisode, Courteney Cox passe probablement à côté de l'une des plus belles occasions de sa carrière : le rôle principal dans Desperate Housewives. Un succès qui aurait bien pu lui offrir un marche-pied confortable vers une nouvelle décennie de popularité.

L'actrice avait été engagée par le producteur Marc Cherry pour le rôle principal de Susan Mayer. Mais elle refuse le rôle en raison de sa grossesse (elle a fait de nombreuses fausses couches et souhaitait mettre toutes les chances de son côté) et celui-ci est finalement donné à Teri Hatcher. Le succès de la série conclura la traversée du désert de l'actrice célèbre alors pour son seul rôle de Loïs Lane. Pour Courteney Cox par contre, un passage à vide va alors débuter.

Le retour avec "Cougar Town"

Elle prête sa voix à une vache dans La Ferme en folie et est à l'affiche de navets comme Zoom : L'Académie des super-héros. En janvier 2007, elle est revenue sur le devant de la scène sur le network familial ABC dans la série Dirt, où elle joue une rédactrice en chef de tabloïds. Le succès est bref et la série est rapidement annulée.

Elle fait quelques apparitions dans la série hospitalière Scrubs mais elle doit attendre la fin de la décennie pour retrouver un premier rôle dans Cougar Town. Dans cette sitcom, elle joue Jules Cobb, une agente immobilière fraîchement divorcée vivant avec son fils Travis, âgé de 17 ans dans une banlieue aisée. Elle tiendra ce rôle de quadra toujours prête à déboucher une bonne bouteille de vin pendant 6 saisons. Le succès est là mais il reste sans commune mesure à celui de Friends et Desperate Housewives a quelque peu asséché le filon quelques années auparavant...

Depuis Cougar Town, Courteney Cox partage son temps entre la réalisation, des apparitions comme guest comme dans la série Modern Family et la production. Le public pourra la retrouver dans les deux franchises qui ont fait sa gloire : Friends avec l'épisode de la réunion tant attendue (les comédiens sont toujours très proches) et un nouveau volet de la saga Scream prévu pour 2022. Une carrière en forme de tourbillon dont il semble difficile de s'extraire...