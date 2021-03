Marvel : Chris Evans sera-t-il de retour en Captain America dans un prochain film ?

publié le 18/03/2021 à 21:34

Reverra-t-on un jour Chris Evans dans le costume de Captain America ? Depuis la scène finale d'Avengers : Endgame, les fans du super-héros l'espèrent. Mais, face à la montée des rumeurs d'un potentiel retour avec l'arrivée de la série Falcon et Le Soldat de l'Hiver, Kevin Feige, le big boss de Marvel, a tenu à mettre les choses au clair.

Et malheureusement, sa réponse ne fera pas des heureux et des heureuses. "Je réponds rarement 'non' à quoi que ce soit, car je suis toujours surpris de ce qui peut se passer, mais cette rumeur, je pense qu'elle a été dissipée rapidement par l'homme lui-même", explique Kevin Feige au média américain Entertainment Weekly.

Au départ, c'est le média américain Deadline, qui avait sorti en janvier dernier que Chris Evans était "en négociation" avec Marvel pour reprendre son rôle de Captain America dans "un futur projet Marvel". La Maison des Idées et le représentant de Chris Evans avaient refusé de commenter l'information, alimentant ainsi par ce silence la rumeur.

La réponse de Kevin Feige laisse donc maintenant peu de place au doute sur le retour de Chris Evans dans le MCU. Mais la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, disponible à partir du 19 mars sur Disney+ nous dévoilera la relève du super-soldat.