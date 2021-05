VIDÉO - "Friends : The Reunion" : une première bande-annonce réjouissante

Friends: The Reunion | Official Trailer | HBO Max

publié le 20/05/2021 à 10:00

Un canapé, une fontaine, six colocataires... Pas de doute, toute l'ambiance et l'univers de Friends seront réunis dans l'épisode spécial des retrouvailles, diffusé le 27 mai prochain sur HBO Max.

Après des mois d'attente et des années d'espoirs, Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Joey ( Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) , Phoebe (Lisa Kudrow) et Ross (David Schwimmer) reviennent sur notre petit écran. La bande-annonce de 2min10 alterne rire, larmes et petits frissons nostalgiques. Tout y est pour vous donner envie de regarder cet épisode, dont on attend encore la date de diffusion en France.

Les acteurs et les actrices vont recréer certaines scènes cultes de la série des années 90 et dont l'épisode final remonte à 2004. Ils et elles seront interviewés au bord de la célèbre fontaine par l'animateur américain James Corden et verront aussi dans ce show des invités de renom, tels BTS, le groupe de K-Pop, David Beckham, Lady Gaga, Tom Selleck ou encore Kit Harington, Cindy Crawford et Cara Delevingne.