Coronavirus : quand les cinémas pourraient-ils rouvrir ?

publié le 21/11/2020 à 14:22

Le monde du spectacle, qui vit une année cauchemardesque, attend beaucoup de la prise de parole d'Emmanuel Macron mardi. Les acteurs du cinéma préparent activement un retour de l'activité dans les salles. Les discussions sont en cours et devraient aboutir en début de semaine.



L'hypothèse envisagée : réouverture des salles le 9 décembre, avec à l'affiche, des films qui étaient sur les écrans en octobre avant la fermeture et qui marchaient bien, comme Adieu les cons, d'Albert Dupontel, Poly de Nicolas Vanier ou encore ADN de Maïwenn. Puis, le 16 décembre, plusieurs sorties importantes, comme Wonder Woman 1984 ou Mandibule de Quentin Dupieux.

Pour les professionnels, décembre est un mois essentiel, vital et les exploitants sont prêts à renforcer encore le protocole sanitaire pour assurer le risque zéro aux spectateurs. En contrepartie, ils demandent au gouvernement que la séance de 20 heures leur soit garantie. Si l'éventuel couvre-feu du déconfinement restait à cet horaire, pourquoi ne pas créer une case spéciale dans l'attestation de déplacement pour y assister et rentrer à la maison après sans être inquiété.