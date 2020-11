Crédit : 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Wonder Woman (Gal Gadot) courant vers la sortie française de "Wonder Woman 1984"

publié le 19/11/2020 à 17:06

Plusieurs fois repoussé et pas seulement à cause du coronavirus, Wonder Woman 1984 a enfin une nouvelle date de sortie en France. Dans un communiqué publié ce 19 novembre, Warner Bros France a annoncé que le film sortira dans l'Hexagone le 16 décembre prochain. "Sous réserve, bien entendu, qu’il se confirme que les cinémas soient ouverts à cette date", précise Warner Bros France.

Wonder Woman 1984 est donc, pour le moment, le seul film de super-héros, de super-héroïne en l’occurrence, qui sortira au cinéma en 2020. Black Widow de chez Marvel ayant été repoussé à 2021.



Wonder Woman 1984 se déroule en plein dans les 80's, soit plusieurs décennies après les aventures du premier film, qui a lieu pendant la Première Guerre mondiale. Couleurs flashy, bande-originale des 80's, DC Comics continue d'opérer son virage pop après Aquaman, Shazam ! et Birds of Prey. Plus encore, Wonder Woman (Gal Gadot) va affronter cette fois deux ennemis : Maxwell Lord (Pedro Pascal), dont le personnage est inspiré de Donald Trump et Cheetah (Kristen Wiig). Pour y parvenir, Wonder Woman pourra compter sur le retour, encore inexpliqué, de son grand amour : le pilote Steve Trevor(Chris Pine).

> Wonder Woman 1984 - Bande Annonce Officielle (VOST) - Gal Gadot, Chris Pine