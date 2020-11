publié le 18/11/2020 à 06:41

Alors que la situation sanitaire montre des premières améliorations, Emmanuel Macron s'exprimera devant les Français en milieu de semaine prochaine. Le chef de l'État exposera sa stratégie de sortie du confinement. Elle devrait être progressive, précise le Premier ministre et la piste d'un couvre-feu est envisagée, selon nos informations. Jean Castex veut éviter un éternel stop and go.

"Plus la phase actuelle de confinement produira ses effets, plus nous pourrons évoluer et passer à une phase suivante mais qui ne sera pas le retour à l'ante-confinement. Il y aura des dispositions de freinage qui perdureront parce que la situation se sera améliorée mais pas suffisamment et surtout pour éviter qu'il y ait un trop grand écart entre une période confinement et une période de déconfinement", explique le Premier ministre.

Emmanuel Macron annoncera les grandes lignes la semaine prochaine puis Jean Castex détaillera les mesures.

À écouter également dans ce journal

Justice - L’audition très attendue des parents d’Alexia Daval a été repoussée à ce mercredi, l’audience ayant pris trop de retard mardi, a annoncé le président de la Cour d’assises de la Haute-Saône.

Économie - Des élus de gauche et écologistes comme Anne Hidalgo (PS) ou Eric Piolle (EELV) ainsi que des associations se sont associés à une pétition lancée mardi, pour s'engager à ne pas recourir à la plateforme Amazon pendant la période de Noël.



Sport - L'équipe de France a réagi en marquant ses 43e et 44e réalisations contre la Suède, en Ligue des nations (4-2).