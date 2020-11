publié le 19/11/2020 à 17:47

Il ne s'agira pas d'un déconfinement. Le gouvernement met d'ores et déjà en garde sur ce point, avant la prise de parole d'Emmanuel Macron devant les Français en milieu de semaine prochaine. L'exécutif préfère évoquer un confinement progressif ou une version allégée. "Des dispositions de freinage" seront maintenues, a prévenu Jean Castex.

Le président de la République sera notamment amené à éclaircir la question des déplacements et des vacances de fêtes de fin d'année. Selon nos informations, le chef de l'État devrait appeler les Français à la responsabilité. "On ne privera pas les gens de fêtes de fin d'année", a confié un proche.



À la différence du printemps, les Français devraient continuer à remplir des attestations lors de leurs déplacements. Mais les questions restent encore ouvertes concernant le motif des déplacements et la limite d'un kilomètre. Un couvre-feu pourrait aussi être instauré en soirée, avec des dérogations plus importantes, à partir de mi-décembre. Là aussi les conditions doivent encore être établies.

Reste la question de l'ouverture des commerces. Les organisations professionnelles font pression depuis plusieurs jours pour rouvrir les commerces dits "non essentiels" au plus vite. Les discussions se poursuivaient au sujet d'un éventuel report de l'opération promotionnelle "Black Friday". Bruno Le Maire souhaite étudier la possibilité de décaler d'une semaine la gigantesque opération promotionnelle qui doit avoir lieu le 27 novembre, "sous réserve d'une réouverture des commerces d'ici là".

Emmanuel Macron doit encore trancher certains points, "et en ce moment, chacun demande son exception", résume un conseiller de l’exécutif. Par contre, le Président à d’ores et déjà écarté plusieurs pistes : il n'y aura pas de confinement des plus de 65 ans ou des personnes vulnérables. Pas non plus d’amendes pour obliger les malades à rester chez eux. C’est la responsabilité individuelle qui sera mise en avant, avec un objectif commun : fêter Noël en famille, et à peu près dans de bonnes conditions.