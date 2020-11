Déconfinement : Macron tiraillé entre les demandes de chaque ministre

publié le 20/11/2020 à 11:48

Le casse-tête reste inchangé : d'un côté les impératifs économiques, de l'autre la situation sanitaire. Il faut compter aussi avec une certaine lassitude des Français. La tâche du président est d'autant plus compliquée que chaque ministre prêche pour sa paroisse.

En coulisse, tout le monde veut sa dérogation. Les ministres les plus chanceux, les poids lourds, plaident leur cause directement face à Emmanuel Macron en Conseil de défense sanitaire, mais même comme ça, Bruno Le Maire n'avait pas obtenu l'ouverture de tous les commerces il y a trois semaines. Cette fois, "ça va être bon pour le 27 novembre", se persuadent plusieurs ministres, notamment du côté de Bercy.

Roselyne Bachelot, elle non plus ne lâche pas Matignon et l'Élysée, dans l'espoir de rouvrir les cinémas et les théâtres dans les prochaines semaines. Mais malgré tout le bagou de la ministre, les exploitants ne s'attendent pas à un meilleur sort avant janvier. Idem pour les stations de ski ou encore les auto-écoles. Les autres membres du gouvernement font ce qu'ils peuvent. Certains tentent même des SMS au chef de l'État, dans l'espoir d'emporter son adhésion.

Toutefois, un conseiller du pouvoir conclut fataliste : "Même lorsqu'ils ont l'oreille d'Emmanuel Macron, le ministre de la Santé peut toujours repasser derrière et tout annuler".