publié le 24/04/2020 à 13:00

La Joconde, La Vénus de Milo et La Victoire de Samothrace sont les stars du Musée du Louvre. On part à la découverte de ces trois dames en racontant leur histoire et leur particularité avec notre guide l’historien de l’art et conférencier Jacques Le Roux.

Comment peut-on expliquer la notoriété de la Joconde ? Quand et par qui le tableau a-t-il été volé ? Est-on sûr que Lisa Gherardini a servi de modèle à Léonard de Vinci pour peindre la Joconde ? Pourquoi ce tableau était-il beaucoup plus qu'un portrait pour Léonard de Vinci ? Sait-on par qui la Vénus de Milo a-t-elle été sculptée ? Pourquoi porte-t-elle ce nom ? Comment s'est-elle retrouvée en France ? Par qui la Victoire de Samothrace a-t-elle été découverte ?

Notre invité nous raconte également que la Victoire de Samothrace a inspiré le logo de l'une des marques les plus célèbres du monde et nous explique également comment ces trois œuvres ont été protégées durant la Seconde Guerre mondiale.

Participez au quiz !

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !

1 – Tout le monde a en tête la Joconde mais si l’on regarde le tableau de près, que découvre-t-on dans le paysage ?

- Un petit pont

- Une fermette



2 – Quel est le véritable nom de la Vénus de Milo ?

- L’Aphrodite de mélos

- L'esquisse de mélos



3- Pourquoi suppose t-on que la Vénus de Milo était dans un lieu clos de type sanctuaire afin d'être vue de face ?

- Parce que l'arrière de la statue n'est pas terminé

- Parce qu'un système d'attache se trouve dans son dos



4 – Quelle partie (non exposée avec la statue) du corps de la Victoire de Samothrace a été offerte par les Etats-Unis à la France ?

- Sa tête

- Sa main



5 – La Victoire de Samothrace a inspiré le logo de la marque :

- Petit Bateau

- Nike

