"James Bond" : un livre retrace les plus belles voitures de 007

C'est un ouvrage qui pourrait ravir de nombreux passionnés. En cette période des fêtes, un livre culte sur les voitures de James Bond est réédité alors que le prochain film de l'agent le plus célèbre du monde, où Aston Martin revient en force, devrait enfin sortir en 2021. Plusieurs fois repoussée à cause de la crise du coronavirus, la sortie de Mourir peut attendre aura lieu en avril prochain.

Dans le livre réédité de Jean-Antoine Duprat, James Bond : 101 Voitures de légendes, on y retrouve l'ensemble des bolides utilisées par l'agent 007. Elles ont pour nom Aston Martin, Chevrolet, Rolls Royce, Jaguar, Maserati ou encore Land Rover. La saga commence en 1962 où, pour sa première apparition au cinéma, dans James Bond 007 contre Dr. No, Sean Connery s’affiche au volant d’une Sunbeam Alpine. La première d’une longue série de véhicules mythiques.

La plus célèbre de ses voitures est bien sûr l'Aston Martin et la DB5 que l'on retrouve dans le prochain James Bond et qui a accompagné l'espion dans pas moins de 7 films. La première fois en 1964 où 007 en conduit une dans Goldfinger et ces cultissimes gadgets présentés par Q.

Des voitures rares sur le marché

Dans Goldfinger, trois voitures ont servi au tournage et une seule en a gardé les gadgets. Elle s'est vendue la coquette somme de 6 millions d'euros à un collectionneur et cette année, Aston Martin vient de relancer la production de la DB5, identique à celles de James Bond, en proposant une série limitée de 25 exemplaires, vendus chacun 3 millions d’euros, avec tous les gadgets.

Ces voitures sont très rares sur le marché car peu d'entre elles résistent aux tournages et aux cascades. Dans Casino Royale par exemple un record du monde a été battu, celui du plus grand nombre de tonneaux effectués par une voiture, au nombre de 7.

En 1967, James Bond fait une infidélité à la couronne britannique en conduisant une Toyota 2000 GT. Plus tard il conduira une Lotus amphibie ou encore une 2 CV jaune avec Carole Bouquet dans Rien que pour vos yeux. Il faut dire qu'apparaitre dans un James Bond pour un constructeur c'est le graal et les constructeurs se battent pour cela car les retombées sont énormes.

Les sponsors sont d'ailleurs très nombreux dans les films de James Bond. Il n'y pas que l'automobile : les marques de montre, de champagne, d'ordinateurs de vêtements y sont légion et il faut compter 10 millions de dollars par sponsor en moyenne..