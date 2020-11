publié le 16/11/2020 à 18:22

James Bond : Mourir peut attendre réservera une belle surprise aux fans de Dalida. En effet, dans l'une des scènes du film, dont la sortie est prévue pour le moment au 31 mars prochain, vous entendrez Dans la ville endormie, chantée par Dalida et écrite par William Sheller.

"Il faut dire la vérité : jamais je ne m'aurais imaginé que Dalida fasse partie de ce film mythique 007. Elle aurait été touchée et ravie", confie Orlando, le frère de Dalida au micro de RTL. "C'est une forme de reconnaissance aussi", poursuit-il. Plus encore, Orlando révèle de nombreux détails sur l'utilisation du titre Dans la ville endormie dans ce prochain 007, où James Bond (Daniel Craig) fera équipe avec l'agente Nomi incarnée par Lashana Lynch.

"La chanson est employée 2-3 minutes. Ça se passe en France, bien sûr. Alors maintenant, je ne me rappelle plus si elle passe à la radio, ou dans un endroit précis", ajoute-t-il. "Il y a plus de 40 films qui ont une musique de Dalida et c'est toujours des chansons à succès qu'ils choisissent. Et là, ça m'a surpris. Cette chanson qui est très belle, à l'époque quand elle est sortie (1968, ndlr), n'a pas été un grand succès. Ce qui veut dire que le metteur en scène ou la production, je ne sais pas, a dû se pencher sur le répertoire de Dalida pour la dénicher. Ça c'est surprenant", conclut Orlando.

