Coronavirus : après les cinémas, certains théâtres à Paris rouvrent leur porte

publié le 23/06/2020 à 10:00

Certains théâtres ont profité de l'ouverture des salles de cinéma pour faire un coup d'éclat le 22 juin au soir. Au théâtre Antoine, ils étaient quelque 450 personnes à applaudir la prestation de Jacques Weber.

Même le ministre de la Culture Franck Riester avait fait le déplacement. Il est arrivé masqué et dès qu'il s'est assis alors que la consigne était de garder son masque, il l’a enlevé. Du coup, on ne sait plus trop où on en est sur la réglementation. En tout cas, le directeur du théâtre Antoine, Jean-Marc Dumontet avait invité beaucoup d'infirmiers et de pompiers pour cette soirée.

Jacques Weber a lu un florilège des grands auteurs français, choisissant des textes liés à l’actualité politique, sociale et même médicale avec Le Malade imaginaire de Molière. Il liait les textes d’anecdotes personnelles, ce qui lui a permis de s'extasier sur ses auteurs préférés, en malmener d'autres, comme Hugo, il s’est amusé avec Flaubert et sa détestation de Lamartine. Weber a réussi à être drôle, émouvant, féroce, tendre, en captivant toujours son public. Il est sorti de scène complètement trempé, épuisé mais heureux.

Le théâtre de la Colline rouvre aussi ses portes

Le directeur de la Colline, Wajdi Mouawad, a dès la mi-mai appelé les 15 membres de sa troupe pour leur demander s'ils avaient envie de répéter un spectacle, au cas où le théâtre serait autorisé à ouvrir ses portes. Ils ont répondu oui à l'unanimité et le 22 au soir, ils étaient tous sur scène pour jouer une performance chantée Le cœur des oiseaux, parmi eux, l’excellente Hatis Ozer.

Le théâtre fermera quelques jours, le temps mettre au point une autre pièce de Wajdi Moawad, Littoral. le théâtre de la colline étant un théâtre public, donc subventionné, son économie n'est pas une économie rentable comme celle des théâtres privés. Il peut se permettre de jouer avec une jauge réduite et les acteurs joueront donc à partir du 7 juillet Littoral de Wajdi Moawad, un peu remanié.

Une nouvelle expérience théâtrale

Le confinement et les règles de distanciation ont poussé certains comédiens à expérimenter de nouvelles formes de jeu. C'est le cas de Gabrielle Jourdain et Samuel Sené qui ont proposé dès le 13 juin une expérience théâtrale : Contact, c’est le nom de l’expérience jouée dans la rue devant 8 personnes maximum. Vous achetez vos places sur le site Contact Spectacle, vous recevez un email avec les informations pour le lieu du rendez-vous. Et à l’heure dite, vous assistez au spectacle de deux comédiens, Inès Amoura et Jacques Verzier, qui sont mis en scène par le plus célèbre metteur en scène du monde : Mister Coronavirus.