Cinémas : quelles sont les règles sanitaires et les (très nombreux) films à l'affiche ?

et Aymeric Parthonnaud

publié le 22/06/2020 à 11:28

Pour retrouver leurs spectateurs, nos cinémas n'ont pas lésiné sur les mesures sanitaires : un seul sens d'entrée et de sortie, distanciation dans les files d'attente, gel hydroalcoolique omniprésent, information sur les gestes barrière, un fauteuil sur deux occupé dans les salles, incitation à acheter vos billets par internet pour limiter les contacts avec un personnel qui lui portera obligatoirement le masque... Tout est donc fait pour que ces retrouvailles avec le grand écran ne soient pas synonyme de grande peur...

L'idée est de rassurer les cinéphiles. Même si ça n'est pas obligatoire, venez avec un masque, au moins jusqu'à votre entrée dans la salle et essayez d'acheter votre billet avant par internet pour limiter les contacts et l'attente...

Dans la file, respectez les distances avec les autres spectateurs : notez qu'il y aura un sens pour l'entrée et un autre pour la sortie, vous ne croiserez pas le public de la séance d'avant ou d'après car les horaires seront aménagés. Du gel hydroalcoolique sera présent sur tout votre parcours et parfois même des lingettes comme à la confiserie par exemple. Des panneaux vous rappelleront les gestes barrière. Une fois dans la salle, il faudra respecter la règle du siège vide entre chaque spectateur, mais si vous venez en couple, en famille ou en groupe, vous pourrez évidemment vous asseoir les uns à côté des autres mais laisser le fauteuil d'après vacant.

Le ministre de la Culture a précisé dimanche 21 juin que la jauge des salles remplie à 50% seulement était abandonnée et qu'avant la mi-juillet, si l'épidémie ne repart pas, le principe du siège vacant serait sans doute abandonné.

Quels films seront à l'affiche ?

Alors, revenir au cinéma d'accord mais pour y voir quoi ? Les distributeurs n'ont pas fait les choses à moitié : 50 films sont à l'affiche ce lundi 22 juin, c'est le triple de la normale. Mais attention, il y a dans tout cela peu de nouveautés : ce sont en fait les longs-métrages sortis avant la mi-mars que vous allez retrouver, par exemple De Gaulle ou La bonne épouse qui marchaient fort avant d'être stoppés par le virus...

A voir ou revoir aussi des films américains comme Invisible man ou The Hunt mais aussi Une sirène à Paris, Radioactive, Filles de joie, Un fils et même le retour de gros succès sortis en début d'année comme Ducobu 3 ou L'appel de la forêt...

A partir de mercredi, on reprend le rythme normal des nouveautés et tout au long de l'été de gros films vous seront proposés comme Mulan de Disney, Été 85 de François Ozon, un nouveau Bob l'éponge et Les blagues de Toto pour les petits ou Divorce club de Michael Youn.

> DE GAULLE Bande Annonce (2020) Lambert Wilson Date : 22/06/2020