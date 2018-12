A La Bonne Heure avec Jacques Weber

publié le 27/09/2018 à 12:30

C'est la pièce la plus jouée de Molière ! Pour la deuxième saison consécutive, Le Tartuffe est programmé au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Après une version baroque mise en scène et jouée l'année dernière par Michel Fau, c'est au tour de Peter Stein de présenter la sienne. Le réalisateur et scénariste allemand propose ainsi la collaboration de deux monstres sacrés du théâtre : Pierre Arditi, qui joue le rôle-titre, et Jacques Weber dans la peau d'Orgon ! Les deux comédiens sont accompagnés sur scène par Isabelle Gelinas (Fais pas ci, Fais pas ça).



Félicien Juttner aux côtés de Pierre Arditi et Jacques Weber dans "Le Tartuffe" Crédit : Pascal Victor

Dans la célèbre comédie, Molière crée un personnage dissimulateur et sournois, qui fait perdre la raison à Orgon (Jacques Weber), le maître de Maison. Entiché jusqu’à la folie de son Tartuffe (Pierre Arditi), qu’il a recueilli chez lui, il se moque des mises en garde de sa famille et sa servante : aux yeux d’Orgon, Tartuffe est le meilleur des hommes. La raison semble perdre le combat contre l’imposture, jusqu’au dénouement final.



Le Tartuffe de Molière au Théâtre de la Porte Saint-Martin, du mardi au vendredi 20h. Matinées le samedi à 20h30 et le dimanche à 16h.

Weber rend hommage à Flaubert

En janvier dernier, Jacques Weber a publié Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu chez Fayard. Dans l'ouvrage, le comédien rend hommage à Gustave Flaubert et s'intéresse plus particulièrement à la vie intime de l'auteur du célèbre roman Madame Bovary.



Ce livre n'est pas la première "rencontre" entre Jacques Weber et Gustave Flaubert. En 1996 déjà, le comédien avait fait part de son admiration pour l'auteur en l'incarnant dans Gustave et Eugène. La pièce de théâtre mettait en scène les correspondances de l'écrivain.

"Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu" De Jacques Weber chez Fayard

"Entre sa correspondance éprise d'une liberté exubérante et contradictoire, et ses romans et contes ciselant ses regrets d'autres siècles, l'ennui et la sottise de l'esprit bourgeois, Flaubert, ermite et mondain, apparaît comme l'un des colosses de son temps. Il n'aime pas le port mais la haute mer. Ses hautes vagues, ses creux et ses houles. L'acteur-auteur y nage et s'y noie, par les champs et par les grèves bretonnes, dans les boues et les gouffres des chantiers d'Haussmann, dans les bordels du Caire et les jupons des courtisanes de la rue Saint-Honoré, dans les silences orageux partagés avec sa mère, son jardinier ou son chien, dans le secret de ses amours londoniens avec miss Herbert, ou celui, très officiel et ô combien tempétueux, avec Louise Collet... Mystique et queutard, gourmand et ascétique, il cerne le sujet invisible, le rien, cet autre univers qui, comme la terre, se tient en l'air sans être soutenu, le silence de la littérature. J'enquête, mes mots ricochent sur les siens, l'onde s'écarte en cercles de plus en plus grands, puis disparaît à l'horizon, lui qui recule à mesure que l'on s'avance." - Jacques Weber

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.

Première édition du Festival Désobéissant à Paris

Le Festival Désobéissant au Théâtre des 2 Ânes

Du 23 au 30 septembre prochains, Les Désobéissants de l’humour feront l’école buissonnière. En solo, en duo ou plus si affinités, les humoristes les plus indisciplinés de France se succéderont sur la scène mythique du Théâtre des 2 Ânes. Un festival proposé par Régis Mailhot, que vous pouvez également retrouver les jeudis, vendredis et samedis à 20h30 avec son spectacle Citoyen - (en) marche ou grève ! Bienvenue en Marconie...