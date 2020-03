publié le 13/03/2020 à 09:30

C'est le nouveau coup de cœur jeunesse RTL : Alcie et la forêt des fantômes chagrins aux éditions "R" Robert Laffont jeunesse. Un roman d'une facture particulière, sans doute que le métier de parolier de Jérôme Attal, l'auteur, y est pour quelque chose, lui qui a écrit pour Johnny Hallyday, Vanessa Paradis, Florent Pagny, ou encore Eddy Mitchell, Michel Delpech et Jenifer.

C'est un peu comme une partition, où la musique elle-même aurait droit à la parole, ici l'histoire nous guide dans le roman : "Je suis très heureuse que ce soit vous qui me teniez entre vos mains. Je vous attendais, en fait. Vous arrivez dans ma vie pile au bon moment. J'ai un millier de choses, enfin, des milliers de mots à vous raconter (23.290, pour être précise). Tenez, commençons sans tarder. J'aimerais vous présenter une fille qui s'appelle Alcie. Vous allez l'adorer !".

Jérôme Attal explique : "C'est l'histoire qui prend la parole, elle ne se laisse pas faire dans ce livre. Elle est aussi intrépide que l’héroïne, et elle se rebelle tout le temps contre ce qu'on lui fait raconter, et donc elle intervient, elle fait des blagues, elle fait des jeux de mots. Parfois elle ne comprend pas bien, elle est un peu dans la position de l'enfant, elle a envie qu'on lui réexplique. C'est une question de musique et de mélodie, souvent on me demande si j'écris en musique, et j'ai l'impression que le texte a rarement sa propre mélodie. Tout ça est une question de rythme."

Alcie et la forêt des fantômes chagrins Crédit : Fred Bernard / R Robert Laffont jeunesse

C'est surtout l'histoire d'une petite fille intrépide qui apprend par la vie à apprivoiser ses chagrins Jérôme Attal Partager la citation





Plongeons maintenant dans l'histoire : Alcie, dont les parents sont très occupés se retrouve "placée volontaire pour les vacances" chez une tante qu'elle ne connaît pas, tante aussi fantasque que cool. Destination le camping "Oupelaoupe", au milieu d'une forêt. Mais, il y a toujours un mais dans les histoires, ce camping est totalement désert, comme la forêt, abandonnée par les animaux à cause d'un entrepreneur qui a décidé de transformer le tout en terrain de golf pour milliardaires.

Alcie, son cousin (crados) et le fils (hyper sympa, mais hyper triste) de l'horrible entrepreneur vont alors vivre l'aventure de leur vie. Il y a de l'amour, il y a du suspense, il y a de l'amitié, une petite dose d'amour et une grosse louche d'écologie positive, tout ça dans un roman.

"Je suis un grand fan de Roald Dahl et de Jacques Prévert, poursuit Jérôme Attal, et j'avais envie de mettre ça dans un shaker et de continuer mon oeuvre romanesque pour les enfants. Ce roman, c'est surtout l'histoire d'une petite fille intrépide qui apprend par la vie à apprivoiser ses chagrins". Car, ses chagrins vont prendre vie. Un soir, un drôle de fantôme apparaît. C'est un petit fantôme tout mignon, pas comme ceux qu'on croise dans les châteaux hantés, c'est un fantôme chagrin. Et quand on est une petite fille intrépide, voici comment on apprivoise ses chagrins : on en fait ses alliés pour avancer.

Une grande aventure écolo-tendre

Dans ce roman, cette grande aventure écolo-tendre, on croisera aussi un chevalier un peu particulier : un "temps plié" dans son château inversé (c'est logique). Roman Cadet (entendez à partir de 8-10 ans) il est truffé de dessins au crayon par Fred Bernard. Avec la voix de l'histoire (souvenez-vous, elle a sa propre voix ici) les dessins sont le troisième temps de cette valse de mots enchanteurs.



"En fait, c'est parallèle, explique Fred Bernard qui signe les dessins, ce n'est pas de la bande dessinée, mais quand il y en a beaucoup, ils ne viennent pas juste ponctuer le récit, l'action se passe aussi dans les dessins. C'est en parallèle du récit. Je me suis même autorisé à mettre des bulles de dialogues. À mi-chemin, je me suis rendu compte que j'en faisais trop, mais ils ont réussi à tout placer. Il doit y avoir à peu près 150 dessins dans Alcie".



Alcie et la forêt des fantômes chagrins aux édition "R" - Robert Laffont jeunesse. Coup de cœur RTL jeunesse de ce mois de mars 2020. Foncez l'acheter, d'autant que l'histoire donne dès la deuxième ligne un conseil très d'actualité : "J'espère que vous avez les mains soigneusement lavées" !