publié le 12/03/2020 à 09:48

Tatiana de Rosnay publie ce 12 mars 2020 son nouveau roman, Les fleurs de l'ombre, une co-édition Robert Laffont-Héloïse d'Ormesson. Dans Les Fleurs de l'ombre, c'est une histoire à la fois familière pour celles et ceux qui ont l'habitude de lire Tatiana de Rosnay.

On y retrouve ses thèmes favoris : l'empreinte des lieux, le poids des secrets, notamment au sein du couple, du suspense et une histoire qui va les surprendre également par ses accents futuristes. Elle tâte le roman d'anticipation, certes proche, dans 15-20 ans, pour aborder les questions passionnantes que pose déjà l'intrusion des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle dans nos vies privées. Héroïne des Fleurs de l'ombre : Clarissa Katsef, une romancière qui vient de quitter son mari et pense avoir trouvé l'appartement de ses rêves. Erreur fatale.

"Clarissa je la prends à un moment fragile de sa vie. Elle vient de faire une découverte assez abominable concernant son mari (...) Elle est à fleur de peau, elle cherche un endroit pour vivre, elle doit se sentir en sécurité pour écrire et se reconstruire. Et de façon, un peu hâtive, elle accepte de signer un bail dans une résidence ultra-moderne (...) Elle se sent très vite espionnée", explique Tatiana de Rosnay.

Il y a aussi le plaisir de l'écriture que j'espère transmettre à mes lecteurs Tatiana de Rosnay Partager la citation





"C'est l'envie de vous [aux lecteurs] faire un peu peur, de vous empêcher de dormir, de vous questionner. Et, en tout cas, de proposer un voyage sans message particulier. Il y a aussi le plaisir de l'écriture que j'espère transmettre à mes lecteurs", explique l'autrice en répondant à la question sur d'où lui vient son envie d'écrire. "Ce livre-là je l'ai écrit en deux langues [français et anglais] en même temps, ça été une nouvelle aventure, de ne pas faire le choix de la langue", résume l'auteure.