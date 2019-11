publié le 18/11/2019 à 12:47

Jenifer veut du respect dans ses concerts. La chanteuse française se produisait samedi 16 novembre à Louvres dans le Val-d'Oise quand un incident au premier rang l'a interpellé. L'artiste a été contrainte d'interrompre son spectacle pour offrir aux perturbateurs une petite leçon de savoir-vivre. Parlant sur les cris et les protestations du public passablement énervé, Jenifer a déclaré : "Attendez, on va se calmer deux secondes. Ça ne va pas se passer comme ça. Du tout. L'un comme l'autre. La base, c'est le respect. On va respecter tout le monde."

Et la première gagnante de l'émission Star Academy de continuer, pour calmer l'assistance : "C'est la première fois que ça m'arrive en 18 ans de carrière. Qu'on s'accroche comme ça... C'est un truc de fou. Je suis désolée pour tout le monde. Je suis désolée pour vous, je suis désolée pour la dame..."

"Alors, c'est soit j'arrête le concert et on se rentre dedans...", menaçait la chanteuse avant de convaincre son public de retrouver une ambiance plus bonne enfant : "On va détendre l'atmosphère avec une petite chanson d'amour". D'après la spectatrice qui a immortalisé ce moment en vidéo, le conflit opposait quatre personnes. "Deux personnes âgées ont violemment agressé deux personnes qui souhaitaient juste profiter, Jen[ifer] ne savait pas de quel côté se mettre mais l’équipe nous a finalement demandé de nous lever et de profiter !", indiquait cette fan sur Twitter.

Quand tu veux juste profiter a un concert et que la violence est au rendez-vous.. AMUSEZ-VOUS BORDEL ! ✌🏼 pic.twitter.com/gzomeHb6C8 — amélie.🐸 (@ameliie_dcs) November 16, 2019

Le 3 août dernier, Jenifer avait interrompu son concert pour faire la police après des comportements sexistes. Jenifer a recadré un spectateur à Saint-Louis (Alsace) qui lui avait demandé d'enlever son short sur scène.

"Le short aussi hein. Allez hop, on l'enlève !", a crié un homme, dans le public. La chanteuse venait alors de retirer ses talons sur scène. "Mais t'es sérieux là ? Mais tu vas sortir mon gars. Tu t'es trompé de spectacle", a-t-elle commencé avant de poursuivre : "Tu sais ce qu'il te dit mon short ? Il te dit : tu sors !"

La chanteuse a tenu à ce que le message soit très clairement reçu par ce spectateur très indélicat : "Tu ne le rediras plus ? Non, mais tu ne le rediras plus à une fille ? Parce que ça ne se fait pas ça. En plus avec ta femme à côté !", a-t-elle ajouté, provoquant les rires puis les huées de l'assemblée. L'homme a fini par présenter ses excuses, et Jenifer par les accepter, avant de continuer son concert.

"Je suis très respectueuse des gens qui viennent me voir, que ce soit des enfants ou des adultes, mais les remarques sexistes, bien évidemment, je ne les cautionne pas et je le fais savoir", avait ensuite confié Jenifer à la presse après cette altercation.