"L'Académie Goncourt, j'en rêve depuis que j'ai 8 ans", confie Didier Decoin sur RTL

publié le 21/01/2020 à 10:41

Didier Decoin est le nouveau président de l'Académie Goncourt. Au lendemain de sa nomination, où il succède à Bernard Pivot, il se confie sur RTL.

"C'est d'abord le plaisir d'avoir autour de moi, des camarades, des copains comme on dit. Entre nous, on va essayer de faire avancer l'Académie ensemble", démarre Didier Decoin avant de poursuivre : "L'Académie Goncourt, c'est quelque chose dont je rêve depuis que j'ai 8 ans, parce que mes parents avaient un ami qui était secrétaire général de l'Académie Goncourt, qui venait déjeuner ou dîner très fréquemment à la maison et il racontait les coulisses de l'académie (...) J'avais envie pour connaître les secrets des livres et des gens qui les écrivaient".

Depuis plusieurs années, Didier Decoin, c'était le visage et la voix qui annonçaient chaque automne le nom du lauréat du Goncourt. Son élection à la présidence couronne un parcours bien rempli par 3 passions : l'écriture. Jeune prix Goncourt à 32 ans en 1977 avec John l'Enfer, il a publié près d'une trentaine de romans. Autre passion : le cinéma et la télé, fils du réalisateur Henri Decoin, il est l'auteur de scénarios et et de grandes adaptations pour le cinéma et surtout la télévision. Le Comte de Monte-Cristo avec Gérard Depardieu, c'est lui ! Dernière passion, la mer, navigateur averti, il préside l'association des Écrivains de Marine.

Bernard Pivot a été un grand réformateur des Goncourt en rendant plus transparent et indépendant son mode de fonctionnement. "Ma priorité serait de faire comprendre à l'extérieur que l'Académie Goncourt, ce n'est pas le jury Goncourt. Nous décernons le prix le plus prestigieux en automne, mais ce n'est pas notre seule fonction. On travaille toute l'année (...) on a une action qui est culturelle, qui est le plus internationale possible et c'est ça que peut-être on ne sait pas assez. On s'intéresse à nous au mois de novembre, et après on nous oublie", poursuit-il. Dans deux mois, seront d'ailleurs décernés le Goncourt de la Nouvelle, de la Poésie et du Premier Roman.

Bernard Pivot félicite une nouvelle fois Didier Decoin

Didier Decoin était le favori de Bernard Pivot pour lui succéder, car "il a des avantages que d'autres n'avaient pas et que moi je n'avais pas (...) Il sait ce que c'est d'obtenir le prix Goncourt (...) Il représente la littérature, la télévision et le cinéma donc c'est un homme beaucoup plus moderne que moi", explique-t-il.