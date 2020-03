Centenaire de la naissance de Boris Vian : un écrivain et un musicien de légende

publié le 10/03/2020 à 11:16

Boris Vian, l'écrivain et musicien est né le 10 mars 1920, il y a donc pile un siècle. Un anniversaire qui fait l'objet de multiples manifestations et rééditions de son œuvre. Comme si Boris Vian n'avait jamais été aussi moderne 61 ans après sa disparition. Inclassable, poète à la plume fantaisiste, mais doté du sens du tragique.

Un roman résume à merveille ce talent protéiforme : L'écume des jours qu'on retrouve dans le coffret anniversaire publié au Livre de Poche, la poignante histoire d'amour entre Colin et la fragile Chloé menacée par le nénuphar qui pousse dans ses poumons. Avec Boris Vian, l'imaginaire triomphe toujours. Mais dans la France de l'après-guerre, son originalité passe mal, les lecteurs, la critique ne suivent pas. "Ils ne veulent pas de mes livres, je vais leur écrire des chansons" décide Boris Vian, le trompettiste fou de jazz, le prince de Saint-Germain-des-Près et ça déménage, textes et musiques.

Un style qui fait l'admiration des artistes d'aujourd'hui comme Mathias Malzieu, le chanteur du groupe Dionysos, qui est le parrain du Centenaire Boris Vian explique : "Il y a une joie enfantine chez lui, une liberté folle. On a l'impression qu'avec ce qu'il a fait qu'il a vécu 120 ans (...) c'est peut-être ce qui l'a tué, mais c'est peut-être ce qui l'a fait sur vivre".

On a l'impression qu'avec ce qu'il a fait qu'il a vécu 120 ans Mathias Malzieu Partager la citation





Le chanteur et musicien Boris Vian est célébré dans un exceptionnel coffret de 4 CD, 100 ans, 100 chansons aux éditions Jacques Canetti réunissant les grands interprètes d'hier et d'aujourd'hui de Vian. On y trouve des pépites comme Donne, donne, donne, un enregistrement jusque-là introuvable d'Henri Salvador et du Golden Gate Quartet.